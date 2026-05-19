MásMedio mejora el abastecimiento de Villar de Plasencia con un nuevo pozo de sondeo con telecontrol y sensores

MásMedio mejora el abastecimiento de Villar de Plasencia con un nuevo pozo de sondeo con telecontrol - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

VILLAR DE PLASENCIA (CÁCERES), 19 (EUROPA PRESS)

La localidad de Villar de Plasencia ha mejorado la calidad de su abastecimiento de agua tras la obra que ha llevado a cabo el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres para la construcción de un pozo de sondeo con telecontrol, sensores y caudalímetro.

El vicepresidente del consorcio, Javier Prieto, se ha reunido este martes con la alcaldesa, María José Pérez, para repasar los efectos de estas obras que se decidieron ejecutar tras ver las consecuencias que tuvo el incendio del pasado verano en el abastecimiento de agua, y en previsión de futuros arrastres.

El vicepresidente del consorcio ha recordado que, tras el incendio, el Consorcio MásMedio, coordinado con el Servicio Extremeño de Salud, tomó medidas urgentes en las poblaciones afectadas, ante el arrastre de ceniza por lluvias, con realización de contrastes analíticos o la entrega de kits de análisis de turbidez y ph a los operarios municipales, entre otras.

Sin embargo, ha explicado que en Villar de Plasencia, debido a sus características de abastecimiento, a través de un embalse de aguas arriba, "decidimos acometer otra obra de urgencia para la subsanación integral del problema".

Así, se ha llevado a cabo la construcción de un pozo de sondeo próximo a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del municipio, incorporando sistema de filtración de grava.

"Un pozo -ha manifestado Prieto- que está diseñado no solo como una captación para periodos de emergencia, sino que su uso se puede extender a periodos de bajo consumo, periodos de baja calidad de agua en el embalse principal y como aporte durante periodos de mantenimiento de equipos en la ETAP, puesto que el sistema de filtración permitiría aportar el agua directamente al depósito municipal, pudiendo desconectar la ETAP y realizar labores de mantenimiento necesarias".

Además, el pozo cuenta con instalación de telecontrol y de sensores de nivel en depósito municipal y caudalímetro de control de salida. Es decir, mediante estas soluciones de telecontrol y medición se pueden predecir incidencias en el servicio.

"Por ejemplo, podemos comprobar si hay consumos elevados fuera de lo normal y, por lo tanto, buscar fugas de forma urente, evitando, de esta manera, el vaciado del depósito y colaborando con la protección del recurso, tanto del embalse como del nuevo pozo de sondeo", ha explicado.

Esta actuación ha contado con un presupuesto de 78.677 euros, que se suma al resto de inversiones realizadas por el consorcio y la diputación en el verano de 2025, alcanzando los 250.000 euros.