Matilde Granado expone sus tejidos bordados en el Museo Etnográfico y Textil Pérez Enciso de Plasencia

Matilde Granado expone sus tejidos bordados en el Museo Etnográfico y Textil de Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 9 (EUROPA PRESS)

El Museo Etnográfico y Textil Pérez Enciso de Plasencia, dependiente de la Diputación de Cáceres, expone hasta el próximo mes de enero una muestra titulada 'Para el abrigo' de la artista Matilde Granado, que reúne una serie de sus obras de bordados sobre tejidos, algunas de ellas creadas expresamente para este espacio de la institución provincial en la capital placentina.

La propuesta de la artista extremeña son paisajes que se llenan de tejidos, bordados, geometrías, flores y formas decorativas para crear una nueva mirada sobre el territorio y la memoria.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, la artista cuenta con una amplia trayectoria de exposiciones y premios y trabaja habitualmente a través de series que desarrolla durante años.

En esta muestra, el paisaje es el hilo conductor, aunque no como una representación realista, sino como un espacio en el que conviven elementos textiles, formas geométricas y vegetales, flores, árboles, piedras, cielos y abstracciones.

Entre las obras expuestas destacan las series 'Alfombras' y 'Lacerías árabes', en las que estos motivos se integran en distintos paisajes. A ellas se suma 'Bordados y costura', una serie creada expresamente para el museo e inspirada en las labores de la abuela de la artista.

"Los tejidos, las telas, los bordados nos cubren y acompañan, y nos hacen sentir arropados como una buena amistad", explica Granado, que también presenta una selección de textiles bordados realizados por ella misma junto a piezas de artesanos marroquíes, entre ellas ejemplos del característico bordado de Fez.

La artista destaca el diálogo que se produce entre obras realizadas en diferentes momentos y se muestra "muy contenta y agradecida" de poder presentar este trabajo en el Museo Etnográfico y Textil de Plasencia, al que define como "una joya de nuestra región".

La exposición podrá visitarse hasta enero de 2027, de miércoles a viernes, de 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas; los sábados, de 10,00 a 14,00 y de 17:,0 a 20,00; y los domingos, de 10,00 a 14,00 horas.