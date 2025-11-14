Miguel Ángel Morales conoce la labor de la asociación Mi Vuelo ASÍ para prevenir y detectar abuso sexual infantil

La fundadora de ASÍ, Isabel Muñoz, se reúne con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido una reunión con la fundadora de la asociación Mi vuelo ASÍ, Isabel Muñoz Hernando, superviviente de abuso en la infancia, quien ha transformado su experiencia personal en un proyecto de sensibilización, prevención y acompañamiento a otras víctimas.

"Dar vuelo a la voz" de las víctimas de abuso sexual infantil (ASÍ) fue la motivación principal de Isabel Muñoz al crear la asociación que ha presentado este viernes a Morales.

Durante la reunión, Muñoz ha explicado que el abuso infantil continúa siendo un problema difícil de abordar debido al silencio y el tabú que lo rodean. Por ello, ha subrayado "la importancia de dotar a niños y niñas de herramientas para protegerse, así como de formar a la comunidad educativa y a las familias para detectar y actuar ante posibles casos".

La asociación Mi Vuelo ASÍ desarrolla su labor a través de charlas y talleres de sensibilización, especialmente en centros educativos con alumnado de primaria. Asimismo, la entidad ofrece acompañamiento y apoyo emocional a personas que han sufrido abusos, al tiempo que impulsa acciones para visibilizar a las víctimas y romper el tabú social que acompaña a esta forma de violencia.

Hasta este momento, las acciones de Mi Vuelo ASÍ se han llevado a cabo en la provincia de Badajoz, y ahora quiere ampliar su impacto en centros educativos de la provincia de Cáceres, con una propuesta complementaria con iniciativas específicas para trabajar la prevención y detección con padres y madres.