Miguel Ángel Morales destaca el esfuerzo de las entidades locales en proyectos de cooperación

Miembros de la Comisión de Cooperación al Desarrollo y ODS de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha tenido lugar en el Real Sitio de la Granja (Segovia). - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO (SEGOVIA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha participado este miércoles en la reunión de la Comisión de Cooperación al Desarrollo y ODS de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha tenido lugar en el Real Sitio de la Granja (Segovia).

Morales, que también es el presidente de la citada comisión, ha destacado el esfuerzo que realizan las entidades locales en diferentes proyectos de cooperación ya que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) procedente de las entidades locales españolas ascendió en 2024 a más de 98 millones de euros que permitieron financiar casi 3.000 proyectos.

La mayor parte de este montante se destinó de forma prioritaria a actuaciones relacionadas con la educación, la igualdad de género, agua, alimentación y paz, y América fue la principal región receptora de estas ayudas, seguida de África.

Todas estas cuestiones quedan recogidas en el Informe Anual de la AOD local, elaborada a partir de los datos recopilados por la FEMP en el marco de su colaboración con la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y así se ha presentado y explicado en la reunión de la Comisión de Cooperación al Desarrollo y ODS de la FEMP.

Morales ha valorado positivamente la celebración de esta reunión en el Real Sitio de San Ildefonso, mostrando con ello el carácter nacional de la federación en todo el territorio del Estado. En su intervención, se ha referido a este "informe exhaustivo" en el que se recogen "las aportaciones de los municipios y de las diputaciones en toda España para la cooperación", datos que hacen "aflorar el esfuerzo de las entidades locales en distintos proyectos" destinados a impulsar el desarrollo en zonas desfavorecidas.

En este encuentro se ha informado además sobre el proceso de recogida de los datos correspondientes a 2025, datos que los gobiernos locales que realizan cooperación pueden comunicar en la plataforma habilitada al efecto hasta el próximo 31 de mayo para completar la encuesta oficial.

El presidente de la comisión se ha referido a la presentación en la reunión de los contenidos de la Guía Práctica para Cargos Electos sobre la Acción Internacional y la Cooperación Descentralizada, destinada a los distintos técnicos de cooperación de los municipios, diputaciones, cabildos y consells para "facilitarles la realización de buenas prácticas en el desarrollo de políticas públicas de cooperación descentralizada".

Junto a esta línea de actividad, en la reunión de la comisión también se ha hecho referencia, entre otros, al Convenio de Ayuda Humanitaria que la federación mantiene con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) en cuyo marco varias entidades locales españolas colaboran con proyectos humanitarios en áreas geográficas afectadas por conflictos o catástrofes.

Morales también se ha referido a esta cuestión, y ha destacado el hecho de que es la FEMP, en coordinación con el Estado, quien gestiona estas aportaciones de los gobiernos locales destinadas a actuar en crisis humanitarias.

MARCOS DE ASOCIACIÓN PAÍS

Los Marcos de Asociación País, también llamados Alianzas de Desarrollo Sostenible son instrumentos de planificación estratégica bilateral en el ámbito de la cooperación.

En la reunión de la comisión se hizo referencia a las últimas actuaciones mantenidas en dos de esos marcos, el existente entre España y Senegal y el que se mantiene entre nuestro país y Guatemala. Actualmente, según se explicó, existen otros siete más con Ecuador, Filipinas, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Mauritania.

En cuanto a la formación prevista para este año, las acciones previstas son cinco, relativas a Recogida de Datos de Ayuda Oficial al Desarrollo 2025 en el ámbito local; Proyectos Europeos, Hermanamientos y convocatoria CERV; Post Agenda 2030 y el nuevo marco global de desarrollo; la ruta a la Nueva Estrategia de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global (EpDCG); y Alianzas Público-Privadas en la cooperación descentralizada.