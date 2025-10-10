Miguel Ángel Morales destaca que los municipios y provincias aportan cerca de cien millones de euros a cooperación

El presidente de la Diputación de Cáceres y de la Comisión de Cooperación al Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la FEMP, Miguel Ángel Morales junto a otros miembros de la comisión - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

MADRID/CÁCERES 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres y de la Comisión de Cooperación al Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la FEMP, Miguel Ángel Morales, ha dado a conocer que municipios, diputaciones y consells han aportado 100 millones de euros a varios proyectos de cooperación al desarrollo.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión celebrada este viernes en Madrid de la citada comisión, en la que el vicepresidente es Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real.

Durante el encuentro, los asistentes han hecho balance de las aportaciones realizadas por municipios, diputaciones y consells a proyectos de cooperación.

Morales también ha aludido a la reciente creación de un fondo de ayuda humanitaria que gestionaría la FEMP ante necesidades de especial urgencia como hambrunas o terremotos, que cuenta ya con las aportaciones de las diputaciones de Cáceres y Albacete.

Junto a ello, en la reunión se ha hecho alusión a la carta remitida al Ejecutivo por la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, en la que trasladaba el acuerdo unánime de la Junta de Gobierno de la federación mostrando la honda preocupación de las entidades locales ante la grave situación humanitaria que vive la población civil en la Franja de Gaza y Cisjordania y se ha destacado la solidaridad local con sus ciudadanos y ciudadanas.

Por su parte, la alcaldesa Linares de Mora (Teruel), Yolanda Sevilla Salvador, vocal de la comisión, ha remarcado la atmósfera de consenso que ha marcado la reunión, reflejo de compromiso compartido por el municipalismo español con la cooperación y la Agenda 2030.

Asimismo, ha destacado que durante el encuentro se ha planteado la creación de un grupo de trabajo técnico orientado a la elaboración de una ordenanza tipo de cooperación al desarrollo. Un documento que serviría de guía para que todas las entidades locales puedan aplicar el nuevo marco normativo, con coherencia y de forma práctica.

Por último, la alcaldesa de Linares de Mora ha señalado que durante la reunión de este viernes se ha destacado la cantidad de visitas realizadas a la FEMP por delegaciones de otros países, en las que la federación tiene la oportunidad de exponer la gobernanza municipal como un modelo de éxito.