Miguel Ángel Morales interviene en Boltaña (Huesca) en el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, va a participar en el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Boltaña (Huesca) los días 25 y 26 de marzo.

Bajo el lema 'Los gobiernos locales ante la estrategia nacional para la equidad territorial y el reto demográfico 2030', Morales asistirá a este congreso para participar este miércoles, a las 12,15 horas en la mesa de debate titulada 'Gobernanza, análisis y planificación para la mejor cohesión territorial'.

Compartirá el diálogo con Benjamín Prieto Valencia, alcalde de Fuentelespino de Haro (Cuenca), y la mesa estará moderada por Marina Sevilla Tello, directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón.

El congreso está organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) junto con la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Boltaña y el Gobierno de Aragón y con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democráfico.