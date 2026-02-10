Miguel Ángel Morales se reúne con la asociación Amigos del Castillo de Coria para impulsar la conservación de este BIC

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se reúne con miembros de la Asociación Amigos del Castillo de Coria - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido un encuentro con representantes de la asociación Amigos del Castillo de Coria, quienes le han trasladado su inquietud por la situación de "abandono y dejadez" en la que se encuentra este recurso patrimonial y turístico de la ciudad, de titularidad privada.

En la reunión, el vicepresidente de la asociación, Pedro Gutiérrez, ha expuesto que el primer paso para empezar a poner soluciones a la situación del castillo pasa por que las administraciones competentes se aseguren de que sus propietarios "cumplan sus deberes de conservación y visita", tal y como les obliga la protección BIC, y de la que se benefician al estar exentos del pago del IBI.

Gutiérrez ha explicado que, lamentablemente, la falta de mantenimiento de este monumento histórico ya propició que tres de sus cinco plantas se hundieran y temen que la falta de impermeabilización de la cubierta pueda ocasionar que ésta se hunda, arrastrando toda la estructura y generando daños a viviendas o establecimientos aledaños.

Morales ha mostrado su compromiso para mediar e insistir tanto al Ayuntamiento de Coria como a la Junta de Extremadura para que procedan a llevar a cabo las acciones necesarias para que este Bien de Interés Cultural pueda ser accesible tanto a la ciudadanía cauriense como a las personas visitantes, incluyendo, si fuera necesario, su adquisición para posteriormente proceder a su rehabilitación y explotación.

Asimismo, ha expresado que, cuando eso se produzca, "la Diputación de Cáceres estará ahí para apoyar al Ayuntamiento de Coria en su tarea de mantenimiento y conservación de este edificio histórico".

"No podemos permitirnos desaprovechar recursos que puedan potenciar e impulsar las economías locales y hacer frente al reto demográfico. Y aún menos si cabe si estamos volcando en ese territorio o municipio esfuerzos e inversiones muy importantes, por ejemplo, a través del Plan de Sostenibilidad Turística Valle del Alagón", ha concluido Morales.

REUNIÓN CON CAJA RURAL

En la jornada de este martes, presidente de la Diputación de Cáceres, también ha mantenido una reunión con representantes de Caja Rural de Extremadura, en la que la entidad financiera ha presentado su cartera de servicios y proyectos orientados al desarrollo del entorno rural, según informa la diputación cacereña.

Ambas entidades han abordado la voluntad de estudiar vías de colaboración encaminadas a trabajar por la sostenibilidad del campo y la creación de oportunidades de empleo y crecimiento en los municipios cacereños