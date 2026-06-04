Miguel Ángel Morales traslada su orgullo y felicitación a los directivos del CD Coria por su ascenso a Primera RFEF

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha trasladado su orgullo y feliticación a los directivos del CD Coria por su ascenso a Primera RFEF - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha trasladado este jueves, día 4, su orgullo y feliticación a los directivos del Club Deportivo Coria por su ascenso a Primera RFEF, la tercera categoría del sistema de ligas del fútbol español.

Lo ha hecho en una reunión que ha mantenido con el presidente del club Aurelio Gutiérrez; el vicepresidente, Lorenzo Borreguero, y al que ha llevado al equipo a la Primera RFEF, su director deportivo, Alfonso Gutiérrez, que han acudido acompañados de la alcaldesa cauriense, Almudena Domingo.

Todos ellos han agradecido a la diputación provincial el apoyo y colaboración que viene manteniendo con el club, lo que ayuda a éxitos como el que vive en estos momentos.

Morales ha manifestado su voluntad de seguir por el mismo camino de "compromiso con el deporte, como herramienta también para el desarrollo económico y social de, no solo Coria, sino la provincia, porque todo ayuda al impulso y a la vertebración territorial".