Unos mil atletas participan este domingo en Cáceres en el XLII Trofeo Diputación de Campo a Través

El presidente de la Federación Extremeña de Atletismo, José Ignacio Fernández; la vicepresidenta primera, María de los Remedios Márquez, y el iputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi un millar de atletas, 25 clubes y más de 50 localidades extremeñas se darán cita este domingo, 8 de noviembre, en Cáceres para disputar una de las grandes pruebas del calendario deportivo regional, como es el Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a Través, que se disputará en las instalaciones del complejo deportivo El Cuartillo.

Este año estrena dos nuevos circuitos y vuelve a convertirse en escenario del Campeonato de Extremadura de Campo a Través por Clubes, donde se decidirán los equipos que representarán a la región en el Campeonato de España.

La prueba ha sido presentada este jueves por el diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López; el presidente de la Federación Extremeña de Atletismo, José Ignacio Fernández, y la vicepresidenta primera de la Federación Extremeña de Atletismo, María de los Remedios Márquez Gregorio "Reme", atleta extremeña homenajeada en esta ocasión y protagonista, por tanto, en el cartel de la 42 edición.

Con 976 participantes inscritos, el trofeo se sitúa como una de las grandes citas del campo a través extremeño y supera incluso en participación a otras pruebas de referencia de la región, tal como ha indicado el diputado.

La competición reunirá a atletas desde la categoría Sub-8 hasta Máster, convirtiendo El Cuartillo en un punto de encuentro para la cantera, los clubes y los grandes nombres del atletismo extremeño.

Pablo Miguel López ha destacado, además, el valor de una prueba "que forma parte de la historia del atletismo extremeño y que sigue creciendo año tras año", tanto por su dimensión deportiva como por su capacidad para atraer a Cáceres a atletas, clubes, familias y aficionados procedentes de toda la región.

La Diputación de Cáceres respalda la celebración del Trofeo con una aportación de 50.000 euros, además de medios técnicos, logísticos y de personal, y ha confiado a la Federación Extremeña de Atletismo buena parte de la organización técnica de esta edición.

La colaboración de la diputación cacereña permitirá también sufragar los gastos de participación de la Selección Diputación de Cáceres en el 54º Cross Nacional de Cantimpalos (Segovia), que se celebrará los días 7 y 8 de diciembre.

Además, la institución provincial facilita el transporte hasta el Complejo Deportivo Provincial de los clubes participantes, incluidos los procedentes de Badajoz, favoreciendo la participación y el acceso a la competición de deportistas de distintos puntos de Extremadura.

El hecho de que el Trofeo vuelva a acoger el Campeonato de Extremadura de Campo a Través por Clubes convierte la cita en una prueba especialmente relevante para los equipos extremeños, ya que de ella saldrán los clubes que representarán a la región en el Campeonato de España, que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre en Atapuerca (Burgos).

Por su parte, el presidente de la federación ha agradecido la colaboración y el compromiso de la diputación con el deporte, "porque son muchas las pruebas que se organizan desde el área de Deportes de la Diputación", ha indicado José Ignacio Fernández.

Entre ellas, ha enumerado este trofeo, el desplazamiento que se va a hacer en esta ocasión a Cantimpalos, como premio para los principales atletas, o el Gran Premio que se hace de Campo a través en enero, también el encuentro de atletismo, que este año que viene será campeonato de España Absoluto por federaciones autonómicas y sub 18.

La jornada comenzará a las 10,30 horas, mientras que la carrera absoluta está prevista para las 13,00 horas. El público podrá seguir de cerca tanto a los atletas que competirán por una plaza en el Campeonato de España como a las jóvenes promesas que representan el futuro del atletismo regional.

El programa contempla premios individuales y por equipos en las diferentes categorías. Los tres primeros clasificados, junto a otros tres atletas seleccionados por criterio técnico, de las categorías Sub-14, Sub-16, Sub-18 y Sub-20, tanto masculinas como femeninas, tendrán además como reconocimiento su participación en el Cross Nacional de Cantimpalos.

HOMENAJE A REME MÁRQUEZ

La presentación del Trofeo ha servido también para anunciar el homenaje que la Diputación de Cáceres y la Federación Extremeña de Atletismo rendirán este año a María de los Remedios Márquez Gregorio, 'Reme', por su trayectoria y su contribución al crecimiento del atletismo extremeño.

Un reconocimiento que ha querido agradecer la homenajeada, recordando sus comienzos y la apuesta que hizo la diputación por impulsar a jovencísimas promesas en la provincia.

Natural de Valencia de Alcántara, Reme comenzó a practicar atletismo en 1988 y destacó especialmente en el campo a través. Fue novena de España en categoría júnior, consiguió dos medallas de plata en el Campeonato de España de Pista Cubierta en categoría sub-23 y se convirtió en la primera atleta extremeña en competir en los 3.000 metros obstáculos, estableciendo además el primer récord de Extremadura en esta distancia.

Su trayectoria deportiva continuó en categoría Máster, donde consiguió numerosas medallas, entre ellas el Campeonato de España en 2009, y también formó parte en diferentes ocasiones de los equipos de la selección extremeña de campo a través que alcanzaron el podio.

Actualmente ejerce como vicepresidenta primera de la Federación Extremeña de Atletismo, forma parte de su equipo de dirección deportiva y asume distintas responsabilidades técnicas y federativas.