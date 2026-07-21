Morales conoce en Casas de Millán actuaciones financiadas por la Diputación de Cáceres

El presidente de la Diputación de Cáceres visita Casas de Millán - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CASAS DE MILLÁN (CÁCERES), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha visitado este martes la localidad de Casas de Millán junto a su alcalde, Mario Cerro, y concejalas del equipo de gobierno para conocer actuaciones financiadas por la institución provincial que refuerzan los servicios públicos y el desarrollo económico.

Tal es el caso de los trabajos de adecuación de un nuevo espacio municipal que funcionará como consultorio médico, ya que el servicio se presta actualmente en los bajos del edificio consistorial y, una vez finalizadas las obras, se trasladará a un espacio más moderno y accesible.

Asimismo, en el marco del Plan de Medidas contra el Despoblamiento, Casas de Millán ha recibido una ayuda de 110.000 euros para la mejora y adecuación del bar-restaurante de la piscina municipal, con el objetivo de que pueda mantener su actividad durante todo el año y no únicamente en la temporada estival.

"En el pueblo tenemos dos bares regentados por personas que están a punto de jubilarse. Nos estamos anticipando a esos cierres y generando oportunidades para que personas jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida aquí", ha explicado el alcalde de la localidad.

En ese sentido, Miguel Ángel Morales ha destacado la colaboración necesaria entre instituciones para transformar los municipios y "hacer más feliz y más digna la vida de la gente en esta provincia".

Así, ha destacado especialmente la labor de alcaldes y alcaldesas, ya que son quienes conocen las necesidades de sus pueblos y de sus vecinos y la obligación de las instituciones es acompañarles para convertir esas necesidades "en proyectos y realidades", ha señalado Morales.

DESGUACEX, UN PREMIO PIE QUE "SIGUE CRECIENDO"

Morales también ha tenido la oportunidad de conocer Desguacex, la empresa de Juan José Arias, que decidió cambiar su trabajo como profesor en Madrid por iniciar un proyecto de negocio en su pueblo que le permite disfrutar de las motos, una de sus grandes pasiones.

De esta forma, creador del único desguace dedicado exclusivamente a las motos en la región, Arias pudo impulsar este emprendimiento gracias a su participación en la IX edición de los Premios PIE, otorgados por la Diputación de Cáceres para promover el espíritu emprendedor, fijar población y atraer talento a la provincia.

Su proyecto de crear un 'Desguace de Última Generación' en Casas de Millán obtuvo el primer Premio PIE 2022, dotado con 15.000 euros, ha informado la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Aunque la propuesta inicial contemplaba el tratamiento automatizado y digitalizado de turismos y motocicletas, finalmente el emprendedor decidió especializarse únicamente en motos y ciclomotores.

Tres años después, Desguacex se ha consolidado como un centro autorizado de tratamiento de vehículos por la Dirección General de Tráfico (DGT) y como un referente nacional por su alto grado de especialización.

Cuenta con un stock de más de 1.000 motos, realiza envíos de repuestos en toda España y a países europeos y su proyección de crecimiento continúa al alza.

"La verdad es que no me esperaba un crecimiento tan rápido. Hace poco un vecino me decía 'esto es mucho capital para un pueblo', como si no terminara de creerse que en el medio rural puedan funcionar nuevos negocios. Pero siempre he estado convencido que, con las facilidades que ofrece internet, las redes sociales y los sistemas de envío, era perfectamente posible y viable emprender en Casas de Millán y desarrollar mi proyecto de vida aquí", ha señalado Arias.

Cabe destacar que en esta visita, Morales también ha conocido los efectos del incendio forestal registrado en el término municipal recientemente y que ha quemado numerosas hectáreas de monte y varios centenares de olivos.