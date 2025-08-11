Morales conoce el estado de obras en Garganta la Olla financiadas por la Diputación de Cáceres

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visita algunas obras en Garganta la Olla - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

GARGANTA LA OLLA (CÁCERES), 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado del alcalde de Garganta la Olla, Santiago Blázquez, y la concejala de Educación, Desarrollo Local e Igualdad, Patricia Pérez, ha visitado distintos espacios que cuentan con inversiones financiadas con fondos de la Diputación de Cáceres.

Uno de ellos es el que se está habilitando como Hogar del Pensionista, situado en los bajos del edificio del ayuntamiento. Este nuevo centro, que ha sido remodelado con una inversión de 77.000 euros de los Planes Activa de la Diputación, ofrecerá un servicio de bar, cocina, aseos y un salón de ocio.

Según ha explicado la concejala Patricia Pérez, este proyecto responde a la necesidad de crear un espacio de reunión para las personas mayores de la localidad, que mayoritariamente "viven en el centro y tendrán un acceso más fácil".

Posteriormente se han desplazado a la piscina municipal, ubicada en un "enclave excepcional" con vistas a la sierra, pero con carencias importantes derivadas de su antigüedad y es que, como ha informado el alcalde, la piscina se construyó hace más de 35 años y "no está adaptada a la normativa vigente, además de que pierde agua y esto es un quebradero de cabeza para el municipio".

Blázquez ha puntualizado que una vez finalice la temporada de piscinas se procederá a ejecutar las obras que cuentan con una inversión de 50.432 euros del Plan Provincial Extraordinario 2024, ha informado la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Junto a estos proyectos en curso, Morales ha podido conocer de primera mano las necesidades de mejora del entorno de la Piscina Natural 'Las Pilatillas', un recurso turístico del pueblo que atrae a un volumen importante de turistas, que se une a una población local que en fechas estivales se triplica.

"Tenemos planteada una serie de mejoras para dar servicio a la cantidad de público que recibimos en verano y en el caso de la piscina natural pasa por mejorar el acceso y los márgenes de la zona de baño", han indicado desde el ayuntamiento.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha destacado la importancia de "poner cara" a las inversiones provinciales y que se materialicen en proyectos concretos.

"La esencia de esta institución es hacer viable que cualquier persona pueda desarrollar su proyecto de vida en los pueblos de esta provincia", ha afirmado.

Así, ha destacado que, en Garganta la Olla este compromiso se ha hecho realidad con los proyectos que el ayuntamiento ha decidido financiar con los fondos provinciales, como el nuevo Hogar del Pensionista, que fomenta el bienestar de las personas mayores, y la mejora de la piscina municipal, un servicio de esparcimiento y refresco esencial para la población local y visitante, ha informado la Diputación de Cáceres en nota de prensa.