Morales defiende un modelo que dé voz a ayuntamientos y diputaciones en la toma de decisiones que les afectan

Asistentes a la jornada 'La autonomía local en el marco de un derecho autonómico creciente', organizada por la Diputación de Cáceres y la Fundación Democracia y Gobierno Local. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha defendido este lunes la necesidad de reforzar la autonomía local y avanzar hacia un nuevo modelo de relación institucional que otorgue una voz efectiva a ayuntamientos y diputaciones en la toma de decisiones que les afectan directamente.

Así se ha pronunciado durante la inauguración de la jornada 'La autonomía local en el marco de un derecho autonómico creciente', organizada por la Diputación de Cáceres y la Fundación Democracia y Gobierno Local, que se ha desarrollado en el complejo cultural San Francisco de Cáceres, donde ha reivindicado un mayor reconocimiento del papel de las administraciones locales dentro del sistema institucional español.

"Estas jornadas -ha señalado el presidente- son absolutamente oportunas porque los administradores locales, los ayuntamientos y las diputaciones, estamos sometidos a un tutelaje permanente por parte del Estado o de los gobiernos autonómicos".

En este sentido, ha recordado que la Constitución reconoce claramente la autonomía local, aunque ha lamentado que "la realidad sea muy diferente", ya que, según ha indicado, las entidades locales continúan estando sometidas "a la vigilancia y, en ocasiones, a la intromisión de otras administraciones".

Morales ha defendido la necesidad de avanzar hacia fórmulas de gobernanza más equilibradas, en las que los municipios y las diputaciones puedan participar de manera efectiva en la elaboración de las políticas públicas. Una reivindicación que ha centrado buena parte de la jornada y que toma como referencia experiencias consolidadas en otras comunidades autónomas, especialmente Cataluña.

Durante el encuentro, el secretario general de la Diputación de Cáceres, Álvaro Casas, ha profundizado en esta reflexión señalando que los gobiernos locales siguen encontrando dificultades para que sus necesidades y propuestas sean tenidas en cuenta en la elaboración de las políticas autonómicas, pese a ser las administraciones más próximas a la ciudadanía y las primeras en afrontar los problemas cotidianos de los municipios.

MODELO CATALÁN

Por ello, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un modelo similar al existente en Cataluña, donde el Consejo de Gobiernos Locales constituye un órgano bilateral de interlocución institucional entre la Generalitat y los municipios, con capacidad efectiva para participar en aquellas decisiones que afectan directamente al ámbito local.

Casas ha puesto el foco también en el Consejo de Política Local de Extremadura (COPLE), órgano contemplado en la legislación autonómica desde 2019, pero cuyo desarrollo considera aún insuficiente. "Extremadura necesita un espacio estable de negociación y colaboración institucional en el que los representantes de los municipios y de las diputaciones puedan participar de forma real en el diseño de las políticas públicas que les afectan", ha señalado.

La jornada ha servido para abrir un debate sobre la conveniencia de reforzar el papel del COPLE, dotándolo de mayor capacidad de actuación y convirtiéndolo en una herramienta efectiva de cooperación entre la Junta de Extremadura y las entidades locales, especialmente en un contexto marcado por la despoblación, el envejecimiento y la necesidad de garantizar servicios públicos de calidad en el medio rural.

A lo largo de la jornada se han abordado cuestiones como las relaciones entre comunidades autónomas y gobiernos locales, el futuro del municipalismo, la realidad de los territorios rurales y los retos actuales de la democracia local. Entre los participantes destacan el presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, David Bote;el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada Manuel Zafra y distintos representantes institucionales y académicos vinculados al ámbito local.

"Sin duda -ha reiterado el presidente de la diputación-, reforzar la autonomía local no solo supone mejorar la capacidad de gestión de ayuntamientos y diputaciones, sino también avanzar hacia una gobernanza más eficaz y cercana a la ciudadanía, especialmente en territorios rurales donde las administraciones locales desempeñan un papel esencial para garantizar la cohesión territorial y afrontar el reto demográfico".