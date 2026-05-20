Morales recibe en la Diputación de Cáceres al alumnado del IES Valle del Jerte y del liceo Jean-Perrin de Nantes

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, recibe al alumnado del IES Valle del Jerte y del liceo Jean-Perrin de N - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido este miércoles al alumnado del IES Valle del Jerte de Plasencia y del Liceo Jean-Perrin de Nantes (Francia), que participan en un intercambio educativo y que han visitado la institución provincial.

Durante el encuentro, Morales ha explicado el funcionamiento y el sentido de la diputación cacereña, destacando su "papel fundamental" para garantizar que todos los municipios de la provincia puedan prestar los servicios que la ley les obliga a ofrecer.

El presidente ha recordado que la mayoría de los municipios de la provincia son pequeñas poblaciones, tan solo Cáceres y Plasencia superan los 20.000 habitantes y hay un número importante de municipios con menos de 1.000 habitantes por lo que sus recursos y capacidad de gestión son limitados.

Por ello, ha subrayado que la Diputación Provincial pone a disposición de los ayuntamientos servicios técnicos y humanos, así como recursos esenciales como el servicio de bomberos o el de recaudación, con el objetivo de ayudarles a responder a las necesidades de la ciudadanía.

Asimismo, Morales ha felicitado al alumnado del IES Valle del Jerte por haber logrado el quinto puesto nacional y el primero de Extremadura en las IV Olimpiadas sobre la Unión Europea.

Durante su intervención, el presidente también ha destacado la importancia de conocer otros pueblos y culturas y de acercar la Unión Europea a la juventud para fomentar el pensamiento crítico y el conocimiento de las instituciones europeas.

Por último, ha puesto en valor el consenso existente en la Diputación de Cáceres entre las distintas fuerzas políticas representadas (PSOE y PP) señalando que "nadie tiene la verdad absoluta" y que "el objetivo común es trabajar desde el respeto, la igualdad y las políticas dirigidas a mejorar la vida de las personas". En este sentido, ha defendido "el diálogo y el trabajo conjunto para poder avanzar".