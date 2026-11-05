Morales reivindica la cooperación internacional como una política necesaria para mejorar la vida de las personas

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha intervenido este jueves en la apertura de la jornada 'La cooperación que queremos' en Casar de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

El presidente de la Diputación de Cáceres anuncia un incremento superior al 9% en estas partidas para el presupuesto de 2027

CASAR DE CÁCERES (CÁCERES), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha intervenido este jueves en la apertura de la jornada 'La cooperación que queremos contar', evento que ha reunido en Casar de Cáceres a representantes institucionales, profesionales vinculados al ámbito de la cooperación y participantes de la Escuela de Cooperación Senior con el objetivo de reflexionar de manera compartida sobre cómo acercar la cooperación a la ciudadanía.

En su discurso, el presidente ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Cáceres con las políticas de cooperación al desarrollo y solidad internacional, anunciando que en los próximos presupuestos provinciales para 2027 van a experimentar un incremento de más de un 9%, hasta alcanzar el 0,75% de los recursos de la institución, incluido el capítulo 1.

En este sentido, ha asegurado que la diputación cacereña seguirá respaldando estas iniciativas porque "son una política necesaria", especialmente en el contexto internacional actual.

Asimismo, ha reivindicado la cooperación como una política "con mayúsculas que va mucho más allá del retrato que algunos, de manera interesada, hacen de ella" destacando que es una oportunidad, igualmente, para fomentar la transferencia de conocimiento, la solidaridad y el intercambio de experiencias para contribuir a mejorar la vida de las personas en todos los territorios.

El programa de la jornada --que también ha contado con la participación del presidente de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) Juan Andrés Tovar-- ha incluido distintos espacios de reflexión e intercambio de experiencias sobre la comunicación de la cooperación al desarrollo como la ponencia de José Ángel Calle Suárez, director de Alianzas para el Desarrollo Sostenible e Innovación de la AECID.

Asimismo, el evento ha permitido repasar las cuatro ediciones de la Escuela de Cooperación Sénior, así como poner en común los aprendizajes y experiencias acumulados a lo largo de su trayectoria.

La Escuela de Cooperación Senior, una experiencia transformadora Rafael Pacheco de Casar de Cáceres y Elia Morales de Mérida han participado en la Escuela de Cooperación Senior en alguna de sus ediciones, programa impulsado por Aupex, con la financiación del Ayuntamiento de Mérida, la Diputación de Badajoz y la Diputación de Cáceres, al que destina 25.000 euros.

En ambos casos, gracias a este proyecto han tenido la oportunidad de viajar a Ecuador y conocer sobre terreno distintas iniciativas de cooperación internacional financiadas por la cooperación extremeña vinculadas a la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático, la agroecología, la economía social, la igualdad, el emprendimiento comunitario y el desarrollo territorial sostenible.

Pacheco destaca que el programa le ha servido para descubrir un mundo de posibilidades para trabajar en favor de la cooperación internacional aprovechando la experiencia acumulada a lo largo de la vida.

Además, su paso por Ecuador le ha permitido ver "en primera línea cómo cada euro que invierte la cooperación extremeña o española no solo es muy bienvenido sino muy bien aprovechado en este en estas zonas en desarrollo como las comunidades indígenas del Chocó Andino".

Por su parte, Elia Morales, funcionaria jubilada, comenta que con este proyecto ha podido "cumplir un sueño". Aunque siempre ha estado interesada en los proyectos de cooperación, esta es la primera vez que ha tenido la oportunidad de estar en terreno.

"Para mí ha sido una experiencia maravillosa", comenta emocionada, "hemos aprendido que se puede vivir de otra manera y que se puede cooperar y ayudarnos mutuamente y entrelazar cualquier red que nos propongamos en la vida".

La metodología de la Escuela de Cooperación Senior, anteriormente denominada Escuela Mandela, está basada en el aprendizaje experiencial con una propuesta formativa orientada a promover una ciudadanía global, crítica y comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.