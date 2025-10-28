Una muestra colectiva en el complejo Santa María de Plasencia hace homenaje a la fuerza expresiva del rostro humano

Muestra 'Miradas que persiten', que se puede visitar en el complejo cultural Santa María de Plasencia hasta el 30 de noviembre - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 28 (EUROPA PRESS)

El complejo cultural Santa María de Plasencia acoge estos días, y hasta el próximo 30 de noviembre, la exposición colectiva 'Miradas que persisten', una propuesta que tiene como hilo conductor la mirada y la fuerza expresiva del rostro y cuerpo humanos.

Doce mujeres artistas a través de veinticuatro piezas ofrecen a los visitantes una explosión de formas, colores y emociones centradas en un instante detenido: el momento de la mirada, ese hilo invisible que conecta, de manera recíproca, al que observa la pieza con la intimidad de esta.

Cada trabajo en esta exposición enfrenta al público a elementos que están en un plano simbólico como recuerdos, silencios, vínculos, rupturas y culturas. "Algunas miradas susurran, otras gritan, todas perduran", informa la diputación cacereña.

'Miradas que persisten' podrá visitarse en el Claustro bajo del complejo cultural Santa María de Plasencia, de lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas.