Los municipios cacereños ya pueden solicitar plantas de temporada al vivero de la Diputación de Cáceres

Vivero de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha remitido un escrito a los municipios anunciando que ya pueden iniciar sus peticiones para recibir algunas de las 35.500 unidades de plantas de temporada otoño-invierno cultivadas en la Finca Haza de la Concepción en Malpartida de Cáceres, dependiente de la institución provincial.

Margaritas blancas, valloritas o margaritas de los prados, coles ornamentales, clavelinas, alhelíes y violas y primulas son las siete especies de plantas ornamentales que se ponen a disposición de municipios y entidades locales menores de la provincia.

Las plantas comenzarán a entregarse a lo largo del mes de noviembre para embellecer plazas, jardines y otros espacios públicos de los pueblos.

Los ayuntamientos tienen hasta el 15 de octubre para formalizar sus solicitudes que deberán hacer a través del registro electrónico o, si tuvieran dificultades, enviando un correo electrónico al servicio provincial.