Las Noches de Santa María de Plasencia ofrecen seis conciertos del 7 de abril al 15 de mayo en diferentes espacios

La vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, en la presentación de las Noches de Santa María de Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Swing, jazz, flamenco, canción de autor o ritmos afrocaribeños sonarán en la vigésimo cuarta edición

PLASENCIA (CÁCERES)

El programa Las Noches de Santa María, que la Diputación de Cáceres pone en marcha cada año en Plasencia, contará este año con seis conciertos que se celebrarán los martes del 7 de abril al 15 de mayo con estilos musicales que van desde el swing hasta los ritmos afrocaribeños pasado por el jazz, el flamenco o la canción de autor, y que sonarán en diferentes espacios culturales de la ciudad.

Dos cantautores extremeños, como Luis Pastor y Chloé Bird; otro portugués, como João Afonso; swing y jazz de la mano de los también extremeños Anam Camerata, que se unen a la banda Swing Ton ni Song; uno de los mayores representantes del sonido de saxofón cubano, como Ariel Brínguez; la cantaora del flamenco actual, Argentina, o la Banda Sinfónica de la Diputación, son los ingredientes de esta nueva edición.

La vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha presentado este viernes la programación que ha calificado de "mucha calidad y muy variada" para "contribuir a enriquecer la oferta cultural no solo de esta ciudad, sino de los pueblos del entorno".

Los cinco primeros conciertos tendrán lugar en el Auditorio Santa Ana y en el Teatro Alkázar, con entrada de 5 euros, que serán destinados a una asociación humanitaria, sin ánimo de lucro, de la provincia de Cáceres. Solo el último concierto, que será el 15 de mayo, se celebrará, como es ya tradición, en la Plaza de la Catedral, y con entrada libre hasta completar aforo.

"Cada entrada en los cinco primeros conciertos es un gesto solidario, ya el año pasado aplicamos esta aportación simbólica, tanto en Noches de Santa María como en los Conciertos de Pedrilla y tuvo muy buena acogida, por lo que es mucho más que venir a un concierto, es participar con asociaciones sin ánimo de lucro, y la cultura cuando es accesible y solidaria tiene poder transformador", ha explicado Gutiérrez.

La diputada ha resaltao la "apuesta por ese poder transformador de la cultura", que también se refleja, un año más, en el aumento presupuestario, alcanzando ya casi los 100.000 euros.

Además, la implicación de cerca de 100 artistas y las expectativas de una importante afluencia de público, en los distintos conciertos, ha llevado a contar con escenarios de mayor aforo, como es el Teatro Alkázar, además del Auditorio de Santa Ana, debido a las obras que se están llevando a cabo en el Complejo Santa María de la diputación. A estos escenarios se suma el de la Plaza de la Catedral para el concierto de clausura.

La vicepresidenta ha estado acompañada por la concejala de Cultura del ayuntamiento placentino, María Luisa Bermejo, y por algunos de los artistas como Juan Luis González y Aurora Zamiro, de Swing Ton Ni Song, y por Antonio Luis Suárez, director de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres.

LOS ARTISTAS

Luis Pastor y la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres abrirán el programa el martes, 7 de abril, a las 20,30 horas, en el Teatro Alkázar. Este cantautor español, nacido en Berzocana, presenta junto a la banda provincial, un concierto en el que sonarán sus canciones de siempre, poemas de José Saramago y nuevas creaciones de su último disco, "Extremadura Fado", arregladas para orquesta.

El martes 14 de abril, en el mismo lugar y a la misa hora, actuarán Swing Ton Ni Song & Anam Camerata. Este 'Concierto Swingfónico' presenta el maridaje perfecto entre el swing y jazz tradicional arropado por un sonido sinfónico. El programa recorre el repertorio habitual del grupo, los grandes estándares del swing y el jazz vocal ahora envueltos en arreglos orquestales que amplían su emoción y profundidad.

La semana siguiente, el martes 21 de abril, a las 20,30 horas en el Auditorio Santa Ana, se podrá escuchar a Chloé Bird. La cantautora y actriz presenta su nuevo disco 'El surco de los días', séptimo álbum de estudio, que presenta un trabajo introspectivo como camino para comprendre el mundo.

Chloé Bird es reconocida por su destreza como pianista, así como por su voz expresiva y sus letras introspectivas. También cabe destacar su labor como compositora de música y bandas sonoras para teatro y cine.

El martes 28 de abril, a las 20,30 horas, en el Auditorio Santa Ana le llegará el turno a Ariel Brínguez con su música afrocaribeña de la mano de uno de los saxofonistas más destacados y una de las voces más singulares del jazz latino actual, el cubano Ariel Brínguez.

Reconocido por un fraseo inconfundible y un carisma escénico que conecta de inmediato con el público, Ariel Brínguez convierte cada concierto en una experiencia intensa y emocional, consolidándose como uno de los referentes internacionales del saxofón cubano actual.

Ya en mayo, el martes 5 de mayo, (20,30 horas en el Auditorio Santa Ana) el reconocido cantautor portugués João Afonso presenta su nuevo trabajo discográfico 'Todo Tempo', una obra madura que aborda temas universales como la libertad, el amor, la nostalgia y la inquietud, creando un universo musical particular y único.

Las canciones, con letras del propio João Afonso y otras inspiradas en textos de poetas consagrados como António Gedeão y José Craveirinha, revelan las raíces de la música portuguesa armonizadas con la memoria afectiva de sus orígenes mozambiqueños.

Y el viernes 15 de mayo, el concierto de cierre será como siempre en la Plaza de la Catedral, a las 21,30 horas con la cantaora Argentina, una de las voces más internacional del flamenco actual, fruto de la amplitud y variedad de su repertorio, así como de su puesta en escena.

La presencia de Argentina en escenarios como el 'Oslo World Music Festival' (2013); el 'Walt Disney Concert Hall' de Los Ángeles (2014) o el 'Festival Flamenco de Lisboa' (2015) han consolidado su proyección internacional refrendada por las dos nominaciones en los 'Latin Grammy Awards' de Las Vegas (EEUU), por sus discos 'Un viaje por el cante', en 2013, y por 'Sinergia', en 2015.