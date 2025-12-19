El OARGT de la Diputación de Cáceres mejora y facilita el sistema de cita previa para atención al público

La diputada del OARGT de la Diputación de Cáceres, María Toscano, junto a responsables del organismo en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

CÁCERES, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) de la Diputación de Cáceres ha mejorado el sistema de petición de citas a través de su página web, de manera que se podrá solicitar una atención, tanto presencial como telefónica, sin necesidad de aportar el certificado digital, lo que facilita la gestión sobre todo a personas mayores o las que no disponen de esta herramienta.

La diputada responsable de este organismo autónomo, María Toscano, ha destacado que este nuevo gestor de citas está destinado a "mejorar de forma significativa la atención al contribuyente y a las entidades delegantes, situando al ciudadano como eje central de la prestación del servicio público".

Actualmente, más del 50 por ciento de las llamadas que recibe el servicio de atención al contribuyente tienen como finalidad la solicitud de una cita previa para resolver dudas o tramitaciones. "Esta situación pone de manifiesto que el sistema existente, basado en la Sede Electrónica, no se adapta de manera global a las necesidades reales de acceso de la ciudadanía, generando una sobrecarga innecesaria en los recursos humanos y en los canales telefónicos de la organización", ha dicho Toscano.

Así, con el nuevo sistema, el OARGT simplifica y facilita el acceso a la cita previa, eliminando barreras tecnológicas. A partir de ahora, no será necesario disponer de certificado electrónico para solicitar una cita, y el trámite podrá realizarse desde cualquier navegador o dispositivo, ya sea móvil, tablet u ordenador.

El nuevo gestor de citas permitirá a los ciudadanos solicitar atención presencial o telefónica en cualquiera de las oficinas del OARGT "de forma rápida, sencilla y sin esperas, incluso en periodos de alta demanda, como las campañas de recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o el IBI, en las que se pueden superar las mil llamadas diarias".

PRINCIPALES NOVEDADES TÉCNICAS

Entre las principales ventajas del nuevo sistema destacan la aposibilidad de reserva de cita sin necesidad de certificado electrónico; la posibilidad de cancelar, modificar o anular la cita en cualquier momento; el acceso completo desde cualquier dispositivo y navegador mejorando la usabilidad y el acceso fuera de la red corporativa.

Además, facilita una gestión interna centralizada mediante un panel con estadísticas, filtros y exportación de datos, a través de calendarios semanales y mensuales, y una mejor optimización de los recursos humanos y materiales, al descongestionar el sistema de llamadas en los periodos de mayor afluencia.

"Todo ello se traduce en una mejora sustancial de la experiencia del contribuyente y en una mayor eficiencia y eficacia de la actuación administrativa", ha indicado Toscano.

El funcionamiento es sencillo e intuitivo. El ciudadano deberá acceder a la Sede Electrónica del OARGT o a su página web y pulsar en el icono de Cita Previa. Desde ahí, podrá elegir el tipo de atención que desea, bien presencial o telefónica, la oficina en la que desea ser atendido, y el día y la hora disponibles que mejor se adapten a sus necesidades.

En el caso de la atención telefónica, el sistema ofrece la denominada Oficina Virtual, mediante la cual el ciudadano elige el día y la hora en que desea ser atendido y será el OARGT quien realice la llamada.

Una vez solicitada la cita, el usuario recibirá automáticamente la confirmación por correo electrónico y SMS. Asimismo, podrá cancelar la cita con un solo clic desde el propio correo de confirmación y solicitar una nueva, transcurridos unos minutos, medida adoptada para evitar usos indebidos del sistema.

La diputada ha aclarado que la puesta del nuevo sistema de cita previa no supondrá la eliminación del teléfono de atención al contribuyente, que seguirá operativo para resolver dudas y consultas de interés, "pero lo que sí está claro es que este servicio se verá indirectamente mejorado al dejar de recibir las aproximadamente 25.000 llamadas anuales destinadas exclusivamente a la solicitud de citas".

OTROS DATOS DEL OARGT

Cabe resaltar que el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), a través de la firma de los respectivos convenios de delegación, gestiona y recauda los tributos y otros ingresos públicos correspondientes de 279 entidades de la provincia, entre municipios, mancomunidades o comunidades de regantes, entre otras entidades.

En este 2025 ha emitido ya 399.539 recibos a contribuyentes distintos y ha gestionado más de 1.555.013 recibos. Las funciones se llevan a cabo a través de 5 unidades territoriales distribuidas en la provincia, como son en Cáceres, Navalmoral de la Mata, Coria, Trujillo y Plasencia, además de oficinas auxiliares ubicadas en Valencia de Alcántara, Logrosán, Miajadas y Moraleja.

En cuanto al personal, trabajan 107 personas dedicadas a la gestión y recaudación de todos los tributos y otros ingresos de derecho público, que a su vez se revierte en entidades delegadas, es decir, mayoritariamente a todos los ayuntamientos de la provincia, que "posteriormente se destinan a mejorar en instalaciones deportivas, limpiezas, parques, actividades culturales y otras", ha apuntado Toscano.

Desde febrero de este año se han gestionado de 180 millones de euros, de los que 163 millones han sido recaudados de forma voluntaria y el resto en ejecutiva.

Solo en los meses de enero a noviembre del presente año se han recibido 50.783 llamdas, de las que han sido atendidas 41.537, o sea, un 82%, y tan solo el 18% no han sido atendidas, muchas de ellas realizadas en fines de semana en los que no se presta servicio.