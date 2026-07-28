Pasarón de la Vera celebrará el 19 de septiembre una nueva edición de la Romería LGBTI 'Bellota Queer'

Presentación de la Romería LGBTI 'Bellota Queer' - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Pasarón de la Vera celebrará el próximo 19 de septiembre una nueva edición de la Romería LGBTI 'Bellota Queer', que incluirá multitud de actividades de música, senderismo con un carácter lúdico y reivindicativo.

Esta romería se ha presentado este martes en Cáceres por el diputado de Asistencia a Entidades Locales y Formación de la Diputación de Cáceres, Javier Prieto, junto con la presidenta de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado, y el alcalde de Pasarón de la Vera, Samuel Martín.

Se trata de una iniciativa, nacida en el seno del Consejo Provincial de Políticas Públicas y financiada de manera íntegra por la Diputación de Cáceres en el marco del proyecto 'Mi pueblo también es mi Orgullo'.

En su intervención, Javier Prieto ha insistido en el compromiso de la Diputación de Cáceres con los Derechos Humanos y con la comunidad LGBTI, especialmente, con aquellas personas del colectivo que viven en los entornos rurales.

"Es un grato honor trabajar y participar con ellos [Fundación Triángulo] en esa visibilidad necesaria en la provincia de Cáceres y presupuestar y poner dinero encima de la mesa para conseguir este tipo de objetivo", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Pasarón de la Vera, ha querido lanzar una invitación a toda la ciudadanía para acudir a esta romería, en la que la localidad "tendrá sus puertas abiertas una vez más y desde el respeto a la diversidad pasaremos un día y una jornada de forma divertida".

Samuel Martín se ha mostrado privilegiado por el apoyo que ha recibido de sus vecinos, desde que contrajo matrimonio con su marido hace siete años y no ha tenido "jamás ningún problema", por lo que se ha mostrado afortunado.

POBLACIÓN RESPETUOSA

Por este motivo, ha reafirmado que "la grandeza de los pueblos o de las ciudades no la hacen sus avenidas o sus calles sino los valores de las personas que habitan en ellos", tras lo que ha valorado que Pasarón de la Vera es "una población respetuosa con el colectivo y con la diversidad", por lo que "es merecedora de albergar esta segunda edición".

Así, y aunque la programación de la Romería LGBTI 'Bellota Queer' aún está por definir, ya se ha confirmado la participación del club de senderismo LGTBI de Extremadura y como cierre de jornada tendrá lugar el Festival 'Bellota Queer', que, con un enfoque festivo y reivindicativo, acercará a la localidad actuaciones musicales de artistas extremeños y de ámbito nacional.

Cabe destacar que las distintas actividades serán diseñadas y organizadas de la mano del tejido asociativo de la localidad.

Con esta acción se pretende "sensibilizar sobre las realidades de las personas LGBTI en los municipios rurales de la provincia de Cáceres" y consolidar un evento de referencia que proyecte una imagen "inclusiva y acogedora del medio rural".

En ese sentido, la presidenta de la Fundación Triángulo Extremadura ha mostrado el objetivo de "lanzar dos mensajes muy claros", como son, por un lado, que "no vamos a volver a marcharnos de nuestra tierra, de nuestros pueblos, por ser personas LGBTI", y por otro, que "nuestros pueblos pueden abrazar la diversidad".

PROYECTO "MI PUEBLO TAMBIÉN ES MI ORGULLO"

Cabe destacar que la iniciativa Romería LGBTI 'Bellota Queer' forma parte del proyecto 'Mi pueblo también es mi Orgullo', implementado por Fundación Triángulo Extremadura gracias a una subvención nominativa de 50.000 euros concedida por la Diputación Provincial de Cáceres.

Este programa surge con el objetivo de "reivindicar los municipios rurales de la provincia como espacios seguros para la socialización, el desarrollo personal y la plena participación social de las personas LGBTI".

El proyecto incluye un conjunto de acciones orientadas a la sensibilización frente a los delitos de odio y las actitudes LGBTIfóbicas, promoviendo espacios de reflexión que actúen como motor de cambio hacia una inclusión real, el respeto a la diversidad y la construcción de entornos seguros para toda la ciudadanía, especialmente en municipios de 20.000 habitantes.

Además de la Romería LGBTI, en el marco de este proyecto Fundación Triángulo desarrolla otras actividades tales como podcasts sobre diversidad, exposiciones, un servicio itinerante de pruebas rápidas de VIH o el servicio de atención y acompañamiento psicológico especializado, dirigido a personas LGBTI y a sus entornos familiares en zonas rurales.