Personas mayores de la provincia de Cáceres aprenden a usar la Inteligencia Artificial para ganar autonomía

Participantes en el proyecto 'IA Sénior' que ha financiado la Diputación de Cáceres

CÁCERES 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'IA Sénior', financiado por la Diputación de Cáceres e impulsado por Red Sénior de Extremadura, ha formado a unas 60 personas mayores del medio rural en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para acortar la brecha digital y favorecer la autonomía personal, dando a conocer herramientas para integrarlas en su vida diaria.

Los talleres digitales de 'IA Senior: La Inteligencia Artificial, un agente de inclusión digital y social' han durado 12 semanas y en ellos los participantes han podido profundizar en la Inteligencia Artificial; en distinguir qué es y qué no; aprender conceptos clave como 'token' o 'prompt' e incorporarla en su día a día como un aliado para, tal y como han expresado algunos de los asistentes, "dejar de depender de hijos e hijas en materias relacionadas con el uso de las tecnologías".

En estos talleres también han abordado la aplicación de la IA para contrastar información y hacer frente a la desinformación y los bulos. La formación específica ha sido impartida por Inma Carretero, ingeniera informática y secretaria de Red Sénior, y se ha desarrollado en Plasencia y Tiétar.

El perfil al que se ha dirigido ha sido el de personas de mayores con una alta vulnerabilidad digital: un 98% de analfabetismo digital y niveles educativos bajos o inexistentes.

Carretero cree que esta primera fase del proyecto ha cumplido con éxito el objetivo de promover la inclusión digital y social a través del conocimiento práctico de la inteligencia artificial. Igualmente ha explicado que el proyecto continúa de la mano de los participantes que actuarán como "embajadores" del proyecto en sus comarcas promoviendo acciones intergeneracionales.

La Diputación de Cáceres ha destinado 14.940 euros para el desarrollo de este proyecto promovido por Red Sénior de Extremadura, entidad constituida en octubre de 2024 en Plasencia, que agrupa, actualmente, a 18 organizaciones de mayores de distintas comarcas de Extremadura.