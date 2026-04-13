Plasencia disfrutará este martes de un 'Concierto Swingfónico' en el auditorio Santa Ana

La banda Swing Ton Ni Song y la agrupación musical Anam Camerata actúan este martes en el Auditorio Santa Ana de Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 13 (EUROPA PRESS)

El programa de la Diputación de Cáceres Noches de Santa María continúa este martes en Plasencia y lo hace con un concierto único de maridaje entre el swing y el jazz, arropado por un sonido sinfónico. Es el 'Concierto Swingfónico', de la banda Swing Ton Ni Song y la agrupación musical Anam Camerata, que podrá disfrutarse en el Auditorio Santa Ana de la capital placentina, a las 20,30 horas.

Swing Ton Ni Song sorprende con un encuentro musical vibrante y sofisticado donde el espíritu del swing dialoga con la sonoridad y la riqueza tímbrica de la orquesta sinfónica. En este espectáculo, el grupo une su personalidad fresca y cercana con la sensibilidad y el refinamiento de Anam que trasciende géneros y generaciones.

El programa recorre el repertorio habitual de la formación musical, los grandes estándares del swing y el jazz vocal "ahora envueltos en arreglos orquestales que amplían su emoción y profundidad", informa la diputación cacereña.

La complicidad entre los músicos, la calidez de la voz y la energía rítmica característica de la formación se potencian con la elegancia y el color de la orquesta, creando un concierto dinámico, accesible y lleno de matices.

Este espectáculo propone un viaje sonoro que combina tradición y modernidad, virtuosismo e improvisación, cercanía y gran formato. Un espectáculo pensado para emocionar, sorprender y hacer partícipe al público de una celebración musical que respira swing en cada compás.