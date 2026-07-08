La Pre-Copa del Mundo de Parapente se celebra en el Pico Pitolero de Cabezabellosa (Cáceres) del 14 al 18 de julio

La diputada de Turismo y Juventud, Elisabeth Martín Declara, acompañada por la alcaldesa de Cabezabellosa, María de los Ángeles Talaván, y el presidente del Club Fly Badajoz, Carlos Palacios - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pico Pitolero de Cabezabellosa (Cáceres) --situado a 1.352 metros de altitud-- acogerá, del 14 al 18 de julio, la Pre-Copa del Mundo de Parapente, junto a una prueba de la Liga Nacional, que atraerá a pilotos procedentes de España, Bélgica, Francia, Polonia, Portugal o Noruega. De momento, se han inscrito en la competición internacional unos 80 pilotos y se espera alcanzar los 110 participantes.

De esta forma el Pico Pitolero se consolida como uno de los grandes escenarios de vuelo libre al dar un salto cualitativo con esta prueba a nivel internacional, organizada por el Club Fly Badajoz con el apoyo del Ayuntamiento de Cabezabellosa y la Diputación de Cáceres.

Así lo ha explicado la diputada de Turismo y Juventud, Elisabeth Martín Declara, durante la rueda de prensa de presentación de estas pruebas, en la que ha estado acompañada por la alcaldesa de Cabezabellosa, María de los Ángeles Talaván, y el presidente del Club Fly Badajoz, Carlos Palacios.

En su intervención, la diputada ha recordado que el Pico Pitolero y Cabezabellosa constituyen uno de los mejores lugares para la práctica de parapente en la provincia de Cáceres. Del mismo modo, ha subrayado la capacidad de los eventos de este calibre para impulsar el tejido económico en entornos rurales.

"Este es el cuarto año de celebración de esta competición por lo que hablamos con datos sobre la mesa sobre el retorno económico directo que supone para las economías locales este tipo de pruebas es enorme", ha resaltado Martón, que ha animado a locales y visitantes de la comarca a ser partícipes de "este espectáculo visual en un enclave paisajístico de gran belleza".

Por su parte, y en la misma línea, la alcaldesa ha visibilizado el impacto de esta prueba deportiva en la economía local, sobre todo tras el incendio del verano pasado, por lo que "será un revulsivo para que negocios, tiendas, bares o alojamientos rurales puedan crecer". Talaván ha explicado, igualmente, que las pistas de despegue no se vieron afectadas por el incendio forestal y en todo caso, a la fecha, toda laza zona se encuentra totalmente recuperada.

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

Tal y como ha explicado el presidente del Club Fly Badajoz, en este cuarto año de competición se ha subido de nivel con la celebración de la Pre-Copa del Mundo por lo que se espera la presencia de pilotos "con mayor nivel de vuelo".

Sobre el desarrollo de la competición, diariamente, un comité técnico formado por 3 pilotos revisará el parte meteorológico para diseñar, con poco más de una hora de antelación, el circuito para esa jornada. A partir de las doce del mediodía los pilotos comenzarán a despegar y después, el recorrido dependerá de las condiciones climatológicas de cada día, principalmente, el viento.

"Normalmente suelen ser unas tres o cuatro horas de prueba y cada día el aterrizaje será diferente. Intentaremos volar por la zona del Ambroz, el pantano de Gabriel y Galán y aterrizar en alguna zona de piscinas naturales", ha precisado Palacios.

Esta edición se desarrollara en la modalidad "carrera a gol" en la que los pilotos despegarán de uno de los tres puntos de despegue del Pico Pitolero y completarán la ruta predeterminada recorriendo una serie de balizas y aterrizando en una línea de meta denominada 'Gol'. Los pilotos irán sumando puntos que les serán válidos para las clasificaciones de competiciones europeas o mundiales.