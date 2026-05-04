El presidente de la Diputación de Cáceres recibe a jugadores del Sagrado Corazón Cáceres CB tras su buena temporada - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el diputado de Deportes, Pablo López, han recibido a jugadores del Club Sagrado Cáceres Baloncesto tras obtener excelentes resultados en la temporada.

De un lado, el equipo cadete masculino fue el vencedor del Campeonato de Extremadura y representará a Extremadura en el Campeonato de España de Clubes de Baloncesto, que se disputará en el 17 de mayo en Algeciras, Cádiz.

Por otro, el equipo senior de 3ª FEB finaliza la temporada como subcampeones de la competición de Primera División Nacional de baloncesto. El equipo senior ha conseguido clasificarse para los play-in de Tercera FEB, que se disputará este fin de semana en Jaén con el objetivo de avanzar a la siguiente fase.

Morales ha insistido en la apuesta por el deporte que se está haciendo desde la diputación provincial, ya que "hace mucho tiempo que el deporte no tenía este empuje desde la institución". "Queremos seguir dando este realce para que chavales y chavalas jóvenes tengan la oportunidad de contar con apoyo y llegar donde quieran", ha anunciado.

En ese sentido, cabe recordar que el Club cuenta con una subvención nominativa con la que se está financiando el acceso a las instalaciones deportivas del Campus Universitario para el entrenamiento del equipo cadete. "Esto ha hecho posible que nuestros baloncestistas cadetes hayan recibido la formación y entreno que les ha permitido obtener los logros conseguidos esta temporada", ha precisado Pilar García, presidenta del club.