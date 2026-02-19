El presidente de la Diputación de Cáceres reclama el respaldo de las instituciones públicas a proyectos culturales

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en la presentación del 33º Festival de Cine Español de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha reclamado a las instituciones públicas de la región que se comprometan y apoyen económicamente proyectos culturales porque "invertir en cultura no es ningún despilfarro", sino un motor de desarrollo para el territorio y una proyección al exterior.

Morales se ha pronunciado así en la presentación del Festival de Cine Español de Cáceres, que va a celebrar su trigésimo tercera edición del 1 al 14 de marzo, gracias a la subvención de 35.000 euros que le ha concedido la diputación cacereña, tras la falta de financiación de otras administraciones como la Junta de Extremadura, que ha rebajado la ayuda a 5.000 euros, o el Ayuntamiento de Cáceres, que también ha retirado su subvención municipal a esta cita cultural.

De hecho, en la presentación del festival celebrada este jueves junto a su director Paco Rebollo, solo ha participado el presidente de la diputación cacereña, y no se ha contado con representantes de otras instituciones, como en las presentaciones de ediciones anteriores.

En este sentido, Morales ha recordado que Cáceres está inmersa en su carrera por conseguir ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y proyectos como el certamen cinematográfico puede ser "un referente" y "una bandera fundamental" para impulsar la candidatura.

"La obligación de las administraciones es hacer la vida más fácil a la gente y eso también se hace desde la cultura", ha subrayado Morales, quien ha pedido a la Junta y el Ayuntamiento cacereño que se sumen de nuevo a este proyecto, que además tiene un fin solidario, ya que los beneficios se destinarán a comprar medicamentos para enviarlos a Gaza.

La rueda de prensa ha tenido lugar en el Museo Helga de Alvear, en cuyo patronato también están representados las diversas administraciones como la Junta, la Diputación Provincial o el ayuntamiento cacereño, que aportan medios económicos para su funcionamiento y mantenimiento. Morales ha pedido a los patronos que respalden todos los eventos y proyectos que va a llevar a cabo el Museo.

"Las instituciones tenemos que devolver el dinero público, porque no es nuestro, es de los ciudadanos, para fomentar todo aquello que beneficia a los ciudadanos", ha subrayado Morales, que ha defendido que en una provincia en la que hay pocas industrias, "la cultura puede ser un acicate para generar desarrollo en todos los ámbitos", como la creación de empleo o la fijación de población.

Llegado este punto, ha recordado que la diputación cacereña ha impulsado la creación de una Film Comission provincial para promover y financiar el rodaje de películas en la provincia de Cáceres. "Son compromisos reales", ha sentenciado Morales, que ha insistido en que el apoyo al sector cultural debe materializarse con las aportaciones económicas en tiempo y forma para que se puedan sustentar los proyectos.

En este sentido, ha pedido una "plasmación práctica" del dinero comprometido con las entidades para que se puedan solventar los problemas y llevar a cabo las agendas culturales, porque "las cuestiones prosaicas del dinero son importantes". "El amor prosaico es muy importante, pero el amor físico hay que consumarlo", ha sentenciado Morales.