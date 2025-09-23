La primera edición de la romería Bellota Queer llega a Cabezuela del Valle como espacio de encuentro LGBTI

Presentación de la romeria Bellota Queer que se celebrará en Cabezuela del Valle el 11 de octubre - EUROPA PRESS

Será el 11 de octubre promovida por Fundación Triángulo con el apoyo de la Diputación de Cáceres

CÁCERES, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Cabezuela del Valle acogerá el sábado 11 de octubre la primera edición de la romería Bellota Queer, un proyecto organizado por Fundación Triángulo a través del apoyo de la Diputación de Cáceres a su programa 'Mi pueblo también es mi Orgullo', que pretende presentar el mundo rural como un espacio inclusivo y seguro para el colectivo LGBTI.

Así, la zona de La Pesquerona y el Paraje de la Virgen de Cabezuela acogerá este día de convivencia, visibilidad e inclusión a través de algo tan extremeño como una romería, en la que se han programado actividades como una ruta senderista, yincana familiar, talleres creativos, un desfile de peñas y comida por la diversidad, además de un gran concierto para concluir la jornada.

Esta actividad se suma a otras que se vienen desarrollando a través del programa 'Mi pueblo también es mi Orgullo', como talleres artesanales, un programa de atención a la salud mental, circuito de exposiciones o la grabación de programas en formato podcast que se están llevando a cabo en distintas localidades de la provincia, con un presupuesto total de 50.000 euros aportados por la institución provincial a través de una subvención.

Los detalles de esta I Romería de la Diversidad, 'Romería LGBTI Bellota Queer', se han presentado este martes en una rueda de prensa en la que han participado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la presidenta de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado, y la alcadesa de Cabezuela del Valle, Marisa Yusta.

Morales ha explicado que esta iniciativa surgió en el seno del Consejo Provincial de Políticas Públicas, creado a principio de la presente legislatura por el gobierno de la Diputación de Cáceres, para conocer la realidad de la provincia y las necesidades de la población.

"Este consejo -ha incidido Morales-, compuesto por miembros no políticos, presidido por el profesor de Derecho Constitucional de la UEx, Gabriel Moreno, se creó para escuchar a la sociedad, para que los distintos colectivos aportaran ideas, propuestas que aplicar a través de la acción política, y así es como escucharon la necesidad planteada por el colectivo LGBTI de abrir espacios de reflexión, convivencia y participación en las zonas rurales, mostrando que son entornos amables, inclusivos y seguros".

Por su parte, Silvia Tostado ha explicado que la elección de esta localidad es que cada verano celebra el día denominado 'Cabezuela + orgullosa que nunca', y que este año tuvo que suspenderse debido a los incendios forestales.

"Es una manera -ha dicho Tostado- de reconocer la labor que se hace en los pueblos, porque nos tenemos que centrar también en la parte positiva, mirar espejos donde reflejarnos y mostrar que la inclusión es también posible en los pueblos, además de seguir reivindicando y luchando por cambiar la historia y los estereotipos".

Tostado ha explicado que hay mucha gente que ha decidido desarrollar sus proyectos de vida en los pueblos de la provincia, donde el colectivo LGBTI "se siente plenamente acogido".

"Evidentemente no somos necios, sabemos que en los entornos rurales también la LGBTIfobia es una de las grandes tareas pendientes, pero queremos enfocarnos en mostrar esa parte positiva porque para poder desarrollar proyectos de vida, las personas LGBTI también tenemos que mirar espejos en los que poder reflejarnos, que nos cuenten no solamente la parte de las discriminaciones que seguiremos denunciando, sino también poder mostrar esas vidas que son posibles en nuestros pueblos".

Por su parte, la alcaldesa de Cabezuela del Valle ha agradecido la elección de su localidad para la primera edición de esta romería, "porque cada día son más necesarias acciones de este tipo para no retroceder en lo conseguido, y es de agradecer también que se opte por la población rural y ver todo lo que podemos aportar desde los pueblos".