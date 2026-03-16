El programa de la Diputación de Cáceres 'Bajo el magnolio' llega a los Jardines de Pedrilla con poesía, teatro y música

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CÁCERES 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa cultural de la Diputación de Cáceres 'Bajo el magnolio' regresa esta semana a los Jardines del Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla y Museo Guayasamín en Cáceres con actividades gratuitas que se desarrollarán los días 18, 19 y 20 de marzo bajo este singular y simbólico árbol, para celebrar la floración de este símbolo distintivo de este inmueble.

Así, entre el 18 y 20 de marzo se llevarán a cabo actividades culturales variadas en el entorno de los jardines de Pedrilla, a partir de las 18,30 horas y con entrada libre hasta completar el aforo. En caso de lluvia o tiempo desfavorable las actividades pasarán a realizarse en el interior del Museo.

La programación comenzará este miércoles, 18 de marzo, con la presentación del poemario 'Apenas gritar', de Charlotte Lecharlier. Se trata de un recital poético-musical a cargo de Charlotte Lecharlier y de los músicos Pedro Calero (piano) y Enrique Tejado (contrabajo). A través de la voz y la música, se invita al público a adentrarse en un universo donde la vulnerabilidad se convierte en fuerza y lo cotidiano revela una belleza profunda cuando se mira con atención.

Charlotte Lecharlier es filóloga y psicóloga dedicada a la psicoterapia humanista. Escritora belga afincada en Cáceres desde 2007, escribe poesía en francés desde niña y desde 2018 también en castellano y comparte parte de su obra en redes bajo el seudónimo "Una belga por soleares".

Su escritura, de carácter íntimo y alegórico, se sitúa en una línea cercana al simbolismo francés y al realismo mágico. Ha publicado los poemarios "La casa de tierra y piel" (Letras Cascabeleras, 2024) y "Apenas gritar" (La Experiencia Libros, 2026), además de participar en volúmenes colectivos.

El jueves, 19 de marzo, se podrá disfrutar de fragmentos de la obra de teatro 'Las horas serenas' con Jachas Teatro. Esta obra teatral indaga en el territorio donde la verdad, el silencio y la memoria se vuelven incómodas. En ese diálogo entre la sombra y la luz, entre la autora, María de la O Lejárraga, y su investigador, la obra seconvierte en una tesis viva sobre la autoría, la identidad y la reparación.

Jachas es un grupo teatral de Torrejoncillo. Desde sus inicios en la década de los 80, ha recorrido escenarios de todo el territorio español y actuado en los mejores teatros de Extremadura - López de Ayala de Badajoz, el Gran Teatro de Cáceres o la Sala Trajano de Mérida. En 2024 el grupo fue seleccionado para representar el texto ganador del XXVI Premio de Textos Teatrales Fatex Teatro-Raúl Moreno.

Y el viernes, 20 de marzo, la semana concluirá con un concierto de la artista Sara Lugarda. Cantautora cacereña que, junto a su grupo, han creado un universo propio repleto de canciones biográficas, de diferentes géneros y en dos idiomas, inglés y español.

Desde el 2019 ha recorrido los escenarios del circuito musical extremeño y dado muestras de un compromiso social, sumándose a causas por los derechos humanos, ofreciendo conciertos durante la pandemia en varios ciclos y en el proyecto "En femenino".

Tras un año de parón después de una intervención que la ha mantenido fuera de los escenarios, regresa a la música en el Pedrilla, para reconstruirse desde la verdad, la fragilidad y la fuerza que nace cuando alguien se escucha desde dentro, informa la diputación cacereña en nota de prensa.