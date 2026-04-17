El programa 'Folk Cáceres' toma las calles de la provincia en una nueva edición que llegará a 18 localidades

El grupo Aulaga Folk abrirá el ciclo de conciertos 'Folk Cáceres' el 1 de mayo en Jaraicejo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La música de raíz vuelve a tomar las calles y espacios públicos de los municipios de la provincia de Cáceres en la sexta edición del programa cultural 'Folk Cáceres', que, en esta ocasión, llegará a 18 municipios, entre el 1 de mayo y el 13 de junio.

El Área de Cultura de la Diputación de Cáceres promueve este programa que tiene como objetivo difundir el patrimonio cultural inmaterial y musical, y cuyo presupuesto ha pasado este año de 57.500 a 75.000 euros. Igualmente, la oferta diseñada para esta edición busca promocionar, especialmente, a los grupos de folk extremeños, sostenedores de un legado cultural y antropológico en muchas ocasiones desconocido.

El primer concierto será el 1 de mayo en Jaraicejo, donde Aulaga Folk, de Casas del Monte, ofrecerá un repertorio que se nutre de los cancioneros populares y de la cultura oral.

Las siguientes citas serán el 2 de mayo en Acebo, donde actuará el Conjunto San Antonio de Badajoz; en Portezuelo se escuchará la música de Talandango, de Villanueva de la Vera, y en Villasbuenas de Gata sonarán los ritmos del grupo asturiano Felpeyú.

El domingo 3 de mayo en Tiétar actuará el grupo Muérdago Folk, procedente de Viandar de la Vera. El 9 de mayo, el folk llegará a Ceclavín con Alkonetara Folk, de Garrovillas de Alconétar; el 10 de mayo los cacereños Mansaborá actuarán en La Garganta; y el 16 de mayo le tocará el turno a Pozuelo de Zarzón con Acetre, que llegarán desde Olivenza.

El 23 de mayo se han programado dos acuaciones, una en Benquerencia con el grupo Anhinojo Folk (Hinojal) y otra en Aldeanueva del Camino, donde sonarán las propuestas de El Pelujáncanu (Cáceres). El mes de mayo se completa con la actuación el día 30 en Cilleros de Manu Sequera (Villar del Rey), y el 31 de mayo en Villa del Campo de EnVerea (Plasencia).

Ya en junio, para el día 6 se han programado conciertos en Guijo de Santa Bárbara, donde actuará el grupo El efecto verdolaga (Villanueva de la Vera); Santibánez el Alto, con Llares Folk (Jaraíz de la Vera) y en Morcillo con el grupo salmantino Folk con Crest.

El 12 de junio, en Trujillo actuará Manantial Folk, el grupo formado por integrantes de Madrigal de la Vera y El Raso de Candeleda; y el 13 de junio concluirá el ciclo en Villar de Plasencia, con la actuación de Malquerer (Cáceres).