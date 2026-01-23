El programa 'Hola, Invierno' de la Diputación de Cáceres llega este fin de semana a Gargantilla y Trujillo

El programa 'Hola, Invierno' sigue este fin de semana con actividades en Gargantilla y Trujillo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa de actividad y ocio 'Hola, Invierno', organizado por la Diputación de Cáceres y que se desarrolla hasta el mes de marzo para dinamizar la provincia en los meses más fríos, tendrá actividades este fin de semana en Gargantilla y Trujillo.

Este sábado, 24 de enero, en Gargantilla se llevará a cabo la actividad 'Encantos Mágicos' en la Casa Cultura de la localidad. Se trata de un taller de magia, con una duración de unos 60 minutos, una experiencia dinámica y lúdica que busca reforzar la confianza en sí mismos, la expresión oral y corporal, así como estimular la imaginación y la creatividad.

Por su parte, el domingo 25, será el turno de 'Entre viñas y copas' en las instalaciones de Bodegas Habla en Trujillo. La actividad consiste en una visita guiada a Bodegas Habla Clásico, un espacio enológico de referencia reconocido por la calidad de sus vinos y por su entorno privilegiado.

Durante el recorrido, los participantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca el proceso de elaboración del vino, desde la selección de las uvas hasta su crianza y embotellado. Son actividades gratuitas, para todos lo públicos, y que en este caso ya han completado su aforo.

Cabe recordar que la inscripción a las distintas actividades se abre en los diez días previos de su celebración y puede realizarse a través de la página web del programa. De hecho, las personas interesadas ya pueden inscribirse en las siguientes que serán el 31 de enero en La Granja y Valdefuentes, y el domingo 1 de febrero, en Oliva de Plasencia.