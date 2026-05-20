El programa 'Tiempo negro' de la Diputación de Cáceres continúa esta semana con teatro y una exposición - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 20 May. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Tiempo negro' organizado por el Servicios de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres ha concluido el ciclo de conferencias pero continúa esta semana con nuevas actividades que van desde una exposición hasta una propuesta teatral, además de la gala de entrega del III Premio Conchita Viera, que se celebrará este jueves, 21 de mayo, en el auditorio del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres.

Además, ya se encuentra instalada en el Claustro Europa del citado complejo cultural cacereño la exposición bibliográfica 'Escritores, científicos y políticos extremeños en el exilio', comisariada por Mario Martín Gijón.

La muestra recoge la trayectoria de 11 personas exiliadas, diez de ellas nacidas en Extremadura y una vinculada a la región por haber sido diputada por Badajoz. Entre las figuras presentes se encuentran escritores como Arturo Barea y Enrique Díez Canedo; políticos como Margarita Nelken, Juan Simeón Vidarte o Valentín González 'El Campesino'; científicos como Francisco Vera, y profesoras y traductoras como Jacinta Viqueira Landa o Carmen Muñoz Manzano.

Igualmente, el viernes 22 de mayo, a las 19,00 horas en el salón de actos del edificio Pintores 10, Manuel Aznar Soler y Juan Saúl Salomón Plata, presentarán y debatirán sobre la producción teatral titulada 'Que en España empieza a amanecer'.

Manuel Aznar Soler es catedrático emérito de Literatura Española Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona y referente en el estudio del exilio literario republicano, y Juan Saúl Salomón Plata, profesor de la Universidad de Extremadura, guionista y director artístico vinculado a la difusión de la literatura teatral en Extremadura.

La obra teatral 'Que en España empieza a amanecer' --basada en el texto de Ceferino R. Avecilla y dirigida por Juan Saúl Salomón-- se representará el sábado 23 de mayo, a las 12,30 horas, en el auditorio del Complejo Cultural San Francisco. El elenco está conformado por alumnado universitario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura (UEx).

Según explicó Salomón durante la rueda de prensa de presentación de 'Tiempo negro', esta propuesta escénica pretende "recuperar una obra fundamental y acercarla al público actual desde una puesta en escena contemporánea, manteniendo intacto su valor testimonial y humano".