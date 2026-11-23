El programa Unirural comienza una nueva edición con 570 egresados inscritos para las 50 plazas en prácticas - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa Unirural, impulsado por las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz junto a la Universidad de Extremadura (UEx), ha comenzado una nueva edición con 570 egresados inscritos para cubrir las 50 plazas en prácticas remuneradas en empresas situadas en municipios rurales.

La nueva edición ha arrancado este lunes en el salón de plenos de la Diputación de Cáceres con la presencia de la vicepresidenta Primera, Esther Gutiérrez; el diputado delegado de Fomento y Capacitación para el Empleo de la Diputación de Badajoz, Manuel Gómez, y el director de Prácticas y Empleo de la UEx, Jordi Ortiz.

Gutiérrez ha señalado que Unirural se ha consolidado como "una iniciativa de referencia para fomentar la empleabilidad de los titulados de la UEx y, al mismo tiempo, dinamizar el tejido socioeconómico de los pueblos de la provincia, de modo que el talento formado en la universidad tenga una oportunidad real de desarrollarse en el medio rural".

"Es uno de los programas más importantes en cuanto al apoyo al talento en nuestra tierra", ha dicho Gutiérrez, y representa una apuesta por conectar "las oportunidades que existen en nuestros pueblos y las empresas, en cuanto a formación cualificada, con la oportunidad que tienen nuestros jóvenes egresados de tener una oportunidad laboral".

Así, ha subrayado que "el tejido rural empresarial está vivo y necesitamos el talento de nuestros jóvenes para que nuestras empresas crezcan, al tiempo que los jóvenes necesitan esa oportunidad laboral", al tiempo que ha defendido la colaboración entre las administraciones públicas, la universidad y las empresas como "la clave fundamental para generar oportunidades en nuestra tierra".

"Si existen oportunidades, no existe necesidad de irse", ha afirmado, convencida de que "el futuro de nuestros pueblos reside en las oportunidades que seamos capaces de ofrecer", ha concluido.

Por su parte, el diputado pacense Manuel Gómez ha manifestado que con este programa se percibe "no solo la satisfacción del alumnado, que encuentra trabajo, sino también vemos satisfacción en las empresas que descubren nuevos talentos y la necesidad de incorporarlos". Algo a lo que se ha sumado Jordi Ortiz, que considera "espectaculares" los datos de empleabilidad y las solicitudes cada vez más numerosas, tanto de egresados como de empresas.

UN TEJIDO EMPRESARIAL DIVERSO

En la última convocatoria, 75 empresas diferentes presentaron un total de 87 solicitudes de inscripción para acoger a egresados en prácticas en la provincia de Cáceres. Las estancias abarcan 20 sectores de actividad distintos, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).

Entre ellas, destacan los servicios sociales y la atención a personas con discapacidad o mayores; el cultivo de frutos y procesado y conservación de frutas y hortalizas; los servicios técnicos de ingeniería, asesoramiento y consultoría; la asesoría fiscal y contable, la intermediación financiera y las agencias de publicidad.

El programa ha logrado un amplio reparto territorial, ya que las becas se distribuyen entre 15 mancomunidades y 23 municipios, entre ellos Coria, Ahigal, Carcaboso, Brozas, Serradilla, Malpartida de Cáceres, Malpartida de Plasencia, Piornal, Alcuéscar, Madroñera, Talayuela, Trujillo, Cabezuela del Valle, Riolobos, Talaveruela de la Vera, Almaraz, Moraleja, Zurita, Torremenga, Cabañas del Castillo, Torrejoncillo, Jerte y Valencia de Alcántara.

La respuesta de los titulados ha sido muy elevada y, en esta edición, 570 egresados universitarios se inscribieron para cubrir las 50 ofertas de prácticas publicadas, lo que supone más de once aspirantes por plaza, informa la diputación cacereña.

Los beneficiarios tienen una edad media de 25 años y proceden principalmente de los grados en Administración y Dirección de Empresas, Biología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Comunicación Audiovisual y Química. Las mujeres representan el 57,69 % de los participantes, frente al 42,31 % de hombres.

Los resultados de Unirural en la convocatoria de 2025 arrojan que al finalizar las estancias, 7 beneficiarios recibieron una propuesta de contratación directa por parte de las empresas, lo que representa aproximadamente un 33% de inserción laboral inmediata.

La tasa media de inserción laboral entre 2022 y 2025 alcanza el 50,33%. Además, un año después de su participación, el 80 % de los participantes se encuentra trabajando en una empresa extremeña y desempeñando funciones propias de su titulación universitaria.

Un ejemplo es María Galán, beneficiaria de la convocatoria del pasado año, que estudió Administración y Dirección de Empresas en la UEx y realizó sus prácticas en Caja Rural de Almendralejo, donde hoy en día está trabajando.

"Estoy muy contenta -ha reconocido- por la oportunidad que me dieron de acercarme de la universidad al mundo laboral". Su experiencia se ha traducido finalmente en un puesto de trabajo, en el que desarrolla su trayectoria profesional como gestora comercial, con posibilidades de asumir en el futuro la dirección de una oficina.

Para Víctor Gutiérrez, nuevo beneficiario de esta edición, Unirural representa precisamente la oportunidad de completar su experiencia profesional en un ámbito en el que quería seguir formándose. Es graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz.

"Tenía dos años de experiencia como técnico de Recursos Humanos -ha manifestado-, pero necesitaba ampliar mis conocimientos en el ámbito de la asesoría laboral". Conoció el programa, tal como ha relatado, "a través de un amigo que ya había participado en una edición anterior y decidí presentar candidatura".

Ahora comenzará sus prácticas en diciembre en una asesoría laboral y fiscal en Almaraz, una experiencia que afronta con especial ilusión porque, explica, "me gustaría cerrar mi carrera laboral en Extremadura y hacerlo en un pueblo, así que estoy muy contento".

SOBRE UNIRURAL

Unirural es un programa de becas de prácticas impulsado por la Universidad de Extremadura y su Consejo Social, en colaboración con las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, y gestionado por la Fundación Universidad-Sociedad de la UEx.

Permite a personas tituladas de la UEx realizar prácticas remuneradas a tiempo completo, de hasta seis meses, en empresas y entidades del medio rural de las dos provincias extremeñas.

Su objetivo es favorecer la inserción laboral de los jóvenes titulados, retener talento en los pueblos y contribuir al reequilibrio territorial y al desarrollo socioeconómico de Extremadura.