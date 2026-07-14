La programación cultural de la Diputación de Cáceres llega este verano a 77 municipios con música, cine o teatro

Presentación de los programas culturales de la Diputación de Cáceres para este verano - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha diseñado para este verano cuatro programas culturales que llegarán, desde julio hasta septiembre, a un total de 77 municipios con propuestas que van desde la música hasta el teatro, pasando por el cine, el circo o la narración oral.

En concreto, se trata de los programas Estivalia, Cinestival, Encuentros Narrativos y Nosolorisas, en los que la institución provincial ha invertido un total de 327.647 euros, con el objetivo de garantizar el acceso a la cultura a un mayor número de pueblos de la provincia, ya que este año se amplía el presupuesto y el número de actuaciones en los distintos programas.

Así lo ha explicado la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, que ha presentado este martes la programación acompañada de algunos de los artistas que participarán en los programas culturales. Gutiérrez ha insistido en que esta iniciativa supone "apostar por el futuro de nuestros pueblos, poner en valor también nuestros rincones como escenarios de cultura y espacios de convivencia".

La diputada ha señalado que estos programas completan la oferta estival local con nuevas actividades de música, cine o humor. Además, suponen un "espaldarazo y una oportunidad" para artistas y compañías extremeños, principales protagonistas de los distintos programas.

LOS CUATRO PROGRAMAS

Uno de los programas culturales más veterano es Estivalia, que en esta nueva edición crece hasta alcanzar los 44 municipios, con una programación que se desarrollará entre el 17 de julio y el 6 de septiembre. Este programa cuenta con un presupuesto de 260.985 euros, lo que supone un incremento de más de 110.000 euros respecto a la edición anterior.

Rock, folk, flamenco, jazz, salsa, copla, música de autor, magia o teatro musical y familiar conforman una programación ecléctica diseñada para responder a la diversidad de públicos y sensibilidades en la provincia.

'¡Qué Locura de Museo!' de la compañía El Avispero Producciones es uno de los espectáculos que integran este programa. Esta iniciativa pensada especialmente para público infantil y familiar llegará hasta Hoyos el sábado 18 de julio, uniendo clown, juego y arte. Aquí, el actor Simón Ferrero se convertirá en Macario y acompañará al público a un paseo por distintas épocas históricas, civilizaciones y corrientes artísticas.

El programa 'Cinestival, películas a la fresca' llegará, durante los meses de julio y agosto, a plazas y espacios públicos de 12 municipios cacereños que se transformarán en salas de cine al aire libre con proyecciones dirigidas a todos los públicos, dotadas de pantalla de gran formato (5x3) y equipamiento profesional de imagen y sonido.

La programación incluye cinco títulos de cine familiar y de animación como Mi vida a lo grande, Guardiana de dragones, Robot Dreams, Rondallas y Moon. Mi amigo panda. Además, se plantean dos sesiones especiales de cine mudo con música en directo a cargo del director del Conservatorio de Música de Plasencia y de la Banda Sinfónica Provincial, Antonio Luis Suárez, recuperando así el encanto del cine de los primeros tiempos.

La narración oral llega a residencias y centros de día con el programa 'Encuentros narrativo', que se desarrollará los meses de julio y agosto en una apuesta por la narración oral como forma de recuperar recuerdos, historias y relatos populares. La actriz Amelia David pondrá voz a los cuentos, acompañada por la guitarra en directo del compositor Mario Osuna, en una iniciativa dirigida a personas mayores y sus familias, que se llevará a cabo en nueve localidades de la provincia.

'Nosolorisas' es el programa dedicado al humor que volverá a resonar en las las plazas de la provincia con la segunda edición de esta iniciativa que repite tras el éxito de su estreno el pasado año. Este verano duplica el número de localidades participantes y llegará a 12 municipios.

Este programa propone espectáculos como el clown, el circo o el teatro de calle, según ha explicado Javier Ceballos, de Asaco Producciones. "El único objetivo es compartir la risa y conseguir que el público participante disfrute al máximo", ha dicho. Pepe Viyuela es uno de los platos fuertes de la programación y con quien arrancará Nosolorisas el 30 de julio en Romangordo, con el vodevil 'Encerrona'.

Con esta programación estival, la Diputación de Cáceres continúa apostando por una cultura cercana, accesible y de calidad, entendida como un servicio público que contribuye a dinamizar la vida de los municipios, generar espacios de encuentro y favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la oferta cultural en todo el territorio provincial.