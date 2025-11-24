La programación de Navidad de la Diputación de Cáceres llega a 53 municipios con magia, teatro, pasacalles y música

La vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérresz, junto a artistas que participan en la programación de Navidad este año - EUROPA PRESS

CÁCERES, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La programación de Navidad que ha diseñado la Diputación de Cáceres llegará este año a 53 municipios a través de tres propuestas culturales en las que se incluyen espectáculos de magia, conciertos, flamenco, cuentacuentos y un pasacalles con el cartero de los Reyes Magos para recoger las cartas de los niños en varios municipios.

Así, el programa de Navidad, que llegará a unos 10.000 habitantes de la provincia, comenzará el 13 de diciembre en la localidad de Toril y concluirá el 6 de enero en Robledillo de la Vera con un espectáculo infantil. El III Festival Rural de Magia en Navidad ofrecerá espectáculos en siete municipios del 12 al 23 de diciembre, y El Cartero Real y las Hadas Mágicas organizarán un pasacalles en ocho pueblos de la provincia.

Toda la programación se ha presentado este lunes por parte de la vicepresidenta Primera de Territorio y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, acompañada de algunos de los artistas que participarán este año en la programación navideña, que se desplegará por toda la provincia para hacer las delicias de toda la familia.

En el caso del festival de magia, Gutiérrez ha dicho que contarán con "actuaciones de mucha calidad y sobre todo magos muy destacados del panorama nacional y también autonómico".

Como novedad va a incluir un mago invidente en esta edición que es el mago Miguelé, que actuará en Cañaveral y en Cerezo. También participarán José Rivera y Maika (Torremocha); Patri Zenner, en Valdehúncar; Sergio Barquilla, en Herrera de Alcántara; Fernando Flores, en Montehermoso; y Dani Dan, en Arroyo de la Luz.

No solo habrá actuaciones con espectadores, sino que también tanto niños como mayores podrán participar en talleres y clases de magia, y se añade una parte de "magia social", dedicada a personas convalecientes o de la tercera edad que no pueden desplazarse y "van a intentar que ellos tengan ese contacto directo con la magia y con este espectáculo en las residencias o incluso en casa, si así no lo demandan", ha explicado Gutiérrez.

En cuanto al programa de Navidad, el objetivo es "llenar las calles y los centros culturales de un ambiente divertido y festivo durante estas fechas", ha dicho la vicepresidenta Primera. Para ello, se han preparado 14 espectáculos infantiles con teatro, pasacalles o animación; 13 actuaciones de villancicos y zambombá flamenca; 7 actuaciones de magia, humor y circo; y 3 actuaciones de música y danza variadas.

Y el tercer programa es el del Cartero Real y las Hadas Mágicas, que ofrecerá un extra de ilusión por las calles de los municipios incluyendo un pasacalles con hadas y pajes de Melchor, Gaspar y Baltasar, que van recogiendo las cartas de los niños y niñas "con esa ilusión permanente y desbordante en cuanto a qué es lo que le piden a los Reyes Magos".

El año pasado tuvo un gran éxito y este año se ha aumentado hasta ocho municipios, que van a ser a Acebo, Aldeaentenera, Cabrero, Casillas de Coria, Guijo de Santa Bárbara, Herreruela, Monroy y Peraleda de San Román.

"Desear que disfruten muchísimo con esta maravillosa programación, porque la cultura no entiende de distancia, ni de territorio, ni de zonas rurales u urbanas y nosotros, desde la administración pública, tenemos que hacer todo lo posible por que la cultura llegue a todos los rincones de esta provincia", ha señalado.

Por ello, Gutiérrez ha insistido en que esta programación está diseñada para que "cada calle, cada plaza se transforme, cobre vida y alegría en estos días tan esenciales de Navidad".

"Queremos que todo el mundo pueda beneficiarse de la cultura, y lo que hacemos -ha explicado Esther Gutiérrez- es repartir los distintos programas que ponemos en marcha a lo largo del año, así, los pueblos que este año disfruten de la programación de Navidad, al año que viene podrán disfrutar, por ejemplo, de programas en otoño o en verano, y viceversa, de modo que en los cuatro años de legislatura no quede ni un pueblo sin ser escenario para la cultura".

La vicepresidenta ha estado acompañada de algunos de los nombres que participarán en estos programas, como los magos Víctor Cerro, Sergio Barquilla o Patri Zenner, el guitarrista Perico de la Paula o las actrices Gema González, de Amarillo Producciones, o Rocío Montero, de Atakama Teatro, además del productor del Programa de Magia, Juan Carlos Parejo.