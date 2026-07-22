El Proyecto Acordes de la Diputación de Cáceres y Fundación Atrio llega a más de 1.000 personas en la provincia

Una jornada del Proyecto Acordes en una residencia de Malpartida de Plasencia
Una jornada del Proyecto Acordes en una residencia de Malpartida de Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 22 julio 2026 14:35
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   MALPARTIDA DE PLASENCIA (CÁCERES), 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Proyecto Acordes de la Diputación de Cáceres y Fundación Atrio, que utiliza la música como instrumento para promover el bienestar emocional, llega a más de 1.000 personas de la provincia.

   El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, junto al presidente y el gerente de la Fundación Atrio, José Polo y Miguel Galán, respectivamente, ha visitado la Residencia Geriátrica Nuestra Señora de la Luz, de Malpartida de Plasencia, para conocer una jornada de esta iniciativa.

   El Proyecto Acordes se está llevando a cabo en 13 colegios y 37 centros de mayores y atención a personas con discapacidad de la provincia y utiliza la música como herramienta para promover el bienestar, el aprendizaje y la inclusión social.

   Miguel Ángel Morales ha reiterado los beneficios de la música para estimular, a través de ella, el desarrollo cognitivo, emocional y social, tanto de las personas mayores como de los más pequeños, además de recalcar que ayuda a fomentar valores de inclusión, de creatividad y de resiliencia en la comunidad.

   Unas palabras que ha corroborado José Polo, quien ha manifestado su satisfacción ya que al visitar a los participantres se comprueba que no se han equivocado. "Estamos haciendo lo que hay que hacer, y realmente es fantástico escuchar y ver la mejora que tienen", ha subrayado, al tiempo que ha agradecido el apoyo de la institución provincial, con lo que se demuestra que el dinero vuelve a la gente y entre todos se pueden hacer "grandes cosas".

   En esta mañana, un grupo de mujeres y hombres, acompañados en todo momento por la terapeuta Lucía González, han ido recordando letras y músicas, han seguido su ritmo con instrumentos, han cantado, bailado y a la vez han ejercitado manos y pies, ha destacado la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

   "La música es importantísima, la música es vida, es clave para despertar los recuerdos y de ella obtenemos un beneficio físico, emocional, social, porque, al final, cantan juntos, hablan, ríen... Es, sin duda, alegría", ha explicado González.

   (Más información en Europa Press)

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