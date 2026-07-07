Reabierta al tráfico la CC-428 entre Logrosán y Berzocana tras el socavón provocado por las borrascas en febrero

Reabierto al tráfico la carretera entre Logrosán y Cañamero - DIPUTAICÓN DE CÁCERES

CAÑAMERO (CÁCERES), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La carretera provincial CC-428, que une las localidades cacereñas de Logrosán y Berzocana, en el término municipal de Cañamero, se ha reabierto al tráfico tras las obras de reparación del grave socavón provocado en el kilómetro 7,5 el pasado 12 de febrero debido a las intensas lluvias que dejaron las borrascas.

Unas obras a las que las Diputación de Cáceres ha destinado cerca de medio millón de euros a una actuación integral que, según ha destacado el vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, convierte este punto en "el tramo de carretera más seguro de toda la Diputación".

La intervención, iniciada el pasado 20 de marzo y ejecutada en el plazo previsto de tres meses, ha consistido en la consolidación completa del terreno afectado, la reconstrucción de la plataforma de la carretera desde su cimentación, la ejecución de un nuevo sistema de drenaje, la mejora de las cunetas y la instalación de todos los elementos de protección y señalización necesarios antes de proceder a la reapertura.

Durante la visita a la zona, García Nicolás ha explicado que los trabajos han requerido el saneo del terreno y un importante desmonte en roca para obtener el material empleado en la reconstrucción de la vía. Parte de las tierras extraídas se han reutilizado para crear dos miradores paisajísticos.

El vicepresidente tercero de la institución" ha subrayado que la actuación se ha ejecutado con los máximos criterios técnicos de seguridad" para minimizar el riesgo de que vuelva a producirse un episodio similar.

TIENE "TODAS LAS GARANTÍAS"

"Este es el tramo de carretera más seguro que tiene la Diputación Provincial de Cáceres", ha afirmado García Nicolás, quien ha destacado que la estabilización del talud, el nuevo drenaje y el refuerzo estructural ofrecen "todas las garantías" para la circulación.

Asimismo, ha señalado que, aunque el firme estaba finalizado desde hacía varias semanas, la apertura se ha pospuesto hasta completar la instalación de las barreras de seguridad y la señalización, con el objetivo de que los usuarios pudieran volver a utilizar la carretera con todas las garantías.

Por su parte, el alcalde de Cañamero, David Peña Morano, ha celebrado la reapertura de una vía que considera "esencial" para la comunicación entre Cañamero y Logrosán, así como para el acceso a numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona.

El regidor ha recordado que el desprendimiento generó una gran preocupación entre los vecinos, aunque ha insistido en que "lo importante es que no hubo que lamentar daños personales", tras lo que ha valorado la rapidez con la que se ha desarrollado la obra, que permite recuperar la normalidad en las comunicaciones entre ambos municipios.

Con la finalización de esta actuación, la Diputación de Cáceres restablece la circulación en una de las principales conexiones de la comarca y dota a este tramo de unas condiciones óptimas de estabilidad y seguridad.