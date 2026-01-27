La Reserva de la Biosfera de Monfragüe de Cáceres constituye una asociación para gestionar un turismo sostenible

La Reserva de la Biosfera de Monfragüe de Cáceres constituye una asociación para gestionar su modelo turístico - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

MALPARTIDA DE PLASENCIA (CÁCERES), 27 (EUROPA PRESS)

La Reserva de la Biosfera de Monfragüe cuenta desde este martes con una nueva herramienta de gobernanza turística con la constitución oficial de la Asociación para la Gestión Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe-Destino Monfragüe, un ente creado para impulsar un modelo de desarrollo turístico sostenible, ordenado y alineado con los valores del territorio.

El acto de firma de los estatutos y celebración de la asamblea constituyente ha tenido lugar en el Hotel Palacio Haza de la Concepción, en Malpartida de Plasencia, y ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez Morán, que ha estado acompañada del alcalde anfitrión, Raúl Barrado, así como de representantes municipales, de asociaciones y de empresas del ámbito de Monfragüe.

Durante su intervención, Esther Gutiérrez ha destacado que la constitución de esta asociación "no es un mero trámite administrativo, sino la expresión de una voluntad compartida de trabajar de forma conjunta, responsable y planificada para la gestión turística de un espacio tan valioso como Monfragüe". En este sentido, ha subrayado que se trata de "un proyecto que nace desde el territorio y para el territorio".

La vicepresidenta ha puesto en valor la composición diversa de la asociación, integrada por administraciones locales, asociaciones y empresas privadas, lo que la convierte en "un modelo de gobernanza compartida que permite avanzar con mayor coherencia, más capacidad de acción y un impacto positivo real en el territorio".

Asimismo, ha señalado que desde la Diputación de Cáceres se valora especialmente este tipo de iniciativas "basadas en la cooperación, la planificación y una gestión turística que equilibra la conservación del patrimonio con el bienestar de quienes viven en la Reserva".

La creación de este ente gestor se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Grand Tour Territorios Unesco' promovido por la Diputación de Cáceres, que contempla la puesta en marcha de estructuras de coordinación en los tres territorios Unesco de la provincia: Tajo-Tejo Internacional, Monfragüe y Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

El objetivo es reforzar la colaboración público-privada, consensuar líneas estratégicas y favorecer la creación de nuevos proyectos y productos turísticos sostenibles, informa la diputación cacereña en nota de prensa.

AYUNTAMIENTOS, ENTIDADES Y EMPRESAS

La nueva asociación está integrada por once ayuntamientos del ámbito de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe como Casas de Miravete, Deleitosa, Higuera de Albalat, Jaraicejo, Malpartida de Plasencia, Mirabel, Romangordo, Saucedilla, Serradilla, Torrejón el Rubio y Toril, y se está a la espera de la integración de Casatejada.

También forman parte entidades de desarrollo local y asociaciones empresariales como la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno (Ademe), la Asociación Empresarial de Monfragüe (Emdemo) y la Asociación de Turismo del Norte de Extremadura (Aturnex), así como empresas turísticas del territorio, lo que "refleja la pluralidad y el compromiso colectivo con el futuro del destino".

"Monfragüe no es solo un referente natural, es un espacio habitado, con identidad, actividad económica y una comunidad que quiere ser protagonista de su propio desarrollo", ha afirmado Gutiérrez, quien ha felicitado a los socios fundadores y les ha deseado "una trayectoria larga y fructífera en beneficio del territorio y de sus gentes".

Con este acto se inicia una nueva etapa de cooperación y trabajo conjunto para consolidar Monfragüe como un destino turístico sostenible, con identidad propia y gestionado desde el consenso y la corresponsabilidad.