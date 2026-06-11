La revista Alcántara de la Diputación de Cáceres inicia una nueva etapa editorial coordinada por César Rina

Presentación de la nueva etapa editorial de la revista Alcántara, que publica la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La revista Alcántara, que la Diputación de Cáceres creó en 1945, ha iniciado una nueva etapa editorial bajo la coordinación de César Rina Simón, con un modelo renovado y una vocación abierta al debate y la creación contemporánea. Esta publicación, que ha dado voz a las letras, la investigación y la actualidad político-social de la provincia, contará además, con un comité científico de referencia internacional y contenidos que conectan la investigación y la creación artística desde Extremadura hacia el mundo.

La publicación entra de este modo en su séptima época con el número 99, que fue presentado este pasado miércoles por la jefa del Área de Cultura de la Diputación de Cáceres, Ada Salas, el nuevo director --que toma el testigo de Fernando Ayala--, Sigfrido Vázquez, profesor de la Universidad de Extremadura y coordinador del número, y Esteban Mira Caballos, historiador y autor de uno de los artículos. El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, también estuvo presente en la puesta de largo de la "nueva" Alcántara.

Tal y como explicó Rina esta nueva andadura "es un empeño colectivo por situarse a la vanguardia de las revistas" y de consolidarse como un espacio de referencia para la investigación, la divulgación y la creación contemporánea. Con ese objetivo, la revista Alcántara amplía ahora su mirada para convertirse en una plataforma abierta al intercambio de ideas y conocimientos desde Extremadura, con vocación global y voluntad de contribuir al debate cultural y social contemporáneo.

Uno de los aspectos más visibles de esta transformación es su nueva identidad gráfica. El diseño amplía el formato de la publicación y mejora su legibilidad mediante una propuesta visual contemporánea que concibe la revista como un objeto cultural y artístico en sí mismo.

Además, incorpora un nuevo tratamiento de color e ilustración en las portadas, que a partir de ahora serán escaparate para dar a conocer las obras la colección de arte contemporáneo de la Diputación de Cáceres. Así, este número 99 está protagonizado por la obra escultórica de la artista Ana Hernández del Amo, premiada en el XXV Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense.

Del mismo modo, con el objetivo de garantizar la calidad científica de los contenidos y favorecer su incorporación a los principales índices de referencia académica, que será uno de los principales retos de la publicación, se ha constituido un comité científico internacional integrado por 25 especialistas de reconocido prestigio. Asimismo, se ha elaborado un código de buenas prácticas que refuerza principios como la calidad, la transparencia y la paridad.

La nueva etapa de Alcántara se articula en torno a cinco grandes secciones: un monográfico dedicado a una temática específica desde las Humanidades y las Ciencias Sociales; una sección de estudios de temática libre que mantiene el vínculo con la historia local y regional; una carpeta artística coordinada en cada número por un creador o creadora invitado; un espacio dedicado a la creación literaria; y una sección de reseñas centrada en obras, exposiciones y tendencias culturales contemporáneas.

EXTREMADURA, AMÉRICA Y LA IDEA DEL VIAJE

El número 99 inaugura esta nueva etapa con una reflexión colectiva sobre las relaciones entre Extremadura y América y sobre la noción de viaje como experiencia histórica, cultural y artística.

El monográfico ha sido coordinado por Sigfrido Vázquez, profesor de la Universidad de Extremadura, y reúne a destacados historiadores que están contribuyendo a a avanzar en la investigación científica sobre la Historia de América desde Extremadura.

Entre ellos, Esteban Mira Caballos, historiador sevillano y numerario electo de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura, que realiza un balance de las relaciones entre Extremadura y América y plantea nuevas vías para fomentar un conocimiento histórico alejado de usos públicos interesados del pasado.

En su intervención, Vázquez aclaró que la intención "es dar la imagen que desde Extremadura y la Universidad pública se puede participar en debates internacionales, al mismo nivel, con investigaciones hechas por extremeños desde Extremadura" por ello, insistió "algunos se sorprenderán al abrir la revista y ver que los artículos no hablan exclusivamente de Extremadura".

Junto a los trabajos académicos, la revista incorpora una carpeta artística coordinada por Pablo López, finalista de PhotoEspaña 2025, que reúne creaciones centradas en el viaje y el territorio. En ella participan autores y autoras de reconocido prestigio como Chus Pato, Premio Nacional de Poesía, o Jorge Gimeno, entre otros.