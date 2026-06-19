Robledillo de la Vera recupera el servicio farmacéutico con una ayuda de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

ROBLEDILLO DE LA VERA (CÁCERES), 19 (EUROPA PRESS)

La localidad de Robledillo de la Vera ha recuperado el servicio farmacéutico gracias a una ayuda de la Diputación de Cáceres, después de que cerrara hace meses la única farmacia del municipio. El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, ha visitado este viernes las instalaciones donde ha reivindicado el papel de la diputación cacereña para garantizar servicios públicos, fijar población y generar oportunidades en los pueblos de la provincia.

Morales ha estado acompañado por la alcaldesa de Robledillo de la Vera, Marta Martín, quien ha explicado que el cierre de la farmacia "generó una enorme preocupación, especialmente, entre las personas mayores y las que siguen tratamientos médicos continuos".

Ahora, este servicio ha podido abrir sus puertas gracias a una ayuda provincial de 29.000 euros dentro de los programas destinados a luchar contra la despoblación y para favorecer el mantenimiento de servicios esenciales en el territorio. "El compromiso de la diputación es facilitar que las personas puedan seguir viviendo en los pequeños municipios de la provincia en condiciones de igualdad y con acceso a servicios básicos", ha explicado Morales.

"Con esta ayuda contribuimos a hacer más fácil la vida en nuestros pueblos, especialmente en aquellos con una población envejecida para la que disponer de un servicio farmacéutico cercano resulta fundamental", ha añadido.

La alcaldesa trasladado el agradecimiento del pueblo por poder contar hoy en día, de nuevo, con un servicio básico, recordando que tras el cierre de la farmacia, la que les quedaba más cercana se encuentra en Losar de la Vera, a seis kilómetros de distancia, "un desplazamiento que no siempre resulta fácil para toda la población".

"Desde que la farmacia cerró, muchos vecinos y vecinas se sentían más vulnerables, especialmente quienes tienen más dificultades para desplazarse", ha indicado.

Así, el ayuntamiento ha acondicionado unas instalaciones municipales para albergar el nuevo espacio farmacéutico, que se encuentra en funcionamiento desde el pasado mes de octubre y que se ha convertido en un servicio fundamental para el municipio.

"La puesta en marcha de este recurso supone un nuevo ejemplo de colaboración entre administraciones para garantizar servicios básicos en el medio rural y reforzar la cohesión territorial, contribuyendo a que los pequeños municipios sigan siendo lugares atractivos para vivir y desarrollar proyectos de vida", ha apuntado Morales.

Asimismo, ha insistido en que el empeño de la Diputación de Cáceres "es que las distintas líneas de ayudas impulsadas por la institución persigan garantizar oportunidades y calidad de vida en el mundo rural". "El botiquín de Robledillo de la Vera es un ejemplo claro de cómo las inversiones públicas pueden traducirse en servicios que mejoran el día a día de las personas y fortalecen nuestros pueblos", ha concluido.