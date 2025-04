La X Ruta de Bomberos Solidarios recorre 55 kilómetros en la provincia de Cáceres a favor de la enfermedad de Huntington

El sábado 26 de abril, con salida y meta en Cáceres, pasará por Valdesalor, Torreorgaz y Sierra de Fuentes

CÁCERES, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La X Ruta de Bomberos Solidarios recorrerá el sábado 26 de abril un total de 55 kilómetros a favor de la investigación y la lucha contra la enfermedad rara de Huntington, que padeden unas 210 personas en Extremadura. Esta caminata no competitiva pasará por Cáceres, Valdesalor, Torreorgaz y Sierra de Fuentes, y espera reunir a unas 300 personas, que podrán realizar la ruta por etapas en caso de no querer completar los 55 kilómetros.

En esta ocasión, todo lo recaudado irá destinado a la Asociación Extremeña de la Enfermedad de Huntington, una enfermedad rara que en Extremadura afecta a 20 de cada 100.000 personas, como ha indicado la representante de esta asociación María Ángeles González, en la presentacion de esta iniciativa que aúna deporte y solidaridad.

Se trata de una enfermedad neurológica, hereditaria y degenerativa, diagnosticada a unas 4.000 personas en toda España, pero unas 20.000 personas pueden ser portadoras, aunque no saben si lo son o no si no se realiza un test genético, algo que no se suele hacer "porque aún es un tema tabú". Así, la asociación trabaja, además de para poder avanzar en las terapias y tratamientos, en la concienciación para que familiares se hagan esta prueba.

La enfermedad de Huntington es hereditaria y provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Las personas nacen con el gen defectuoso pero los síntomas no aparecen hasta después de los 30 o 40 años. Los síntomas iniciales de esta enfermedad pueden incluir movimientos descontrolados, torpeza y problemas de equilibrio, pero en un estado avanzado puede impedir caminar, hablar y tragar, además de problemas mentales y de comprensión.

El diputado del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres, Alberto Ortega Villarroel, ha participado en la presentación de este evento que, una vez más, ponen en marcha la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cáceres junto con la institución provincial, el Sepei, y Cruz Roja.

A la presentación ha asistido también el alcalde de Sierra de Fuentes, Sergio Domínguez, uno de los puntos del recorrido y localidad donde, tal como ha explicado el alcalde, se dan varios casos de la enfermedad de Huntington, "por lo que agradecemos esta iniciativa que nos ayudará a llevar a cabo más actividades informativas y a que las personas afectadas cuenten con más ayudas".

A esto irá destinado lo recaudado en la Ruta de Bomberos Solidarios, cuya cuota de inscripción es de 22 euros, ya sea para participar o para lo que viene a denominarse "kilómetro cero", con lo que se colabora en este fin.

La ruta, de 55 kilómetros en total está organizada de manera que no sea necesario hacerla completa, sino que cada participante pueda sumarse en un punto y hacer un recorrido parcial. El presidente de Bomberos Voluntarios, Marcos Lázaro, ha incidido, precisamente, en eso, "en que no es una ruta competitiva, lo importante es participar y colaborar con este fin solidario".

EL RECORRIDO

Se trata de un recorrido circular de 55 kilómetros, que arrancará a las 9,00 horas del Parque de Bomberos de Cáceres y discurrirá por Cáceres, Valdesalor, Torreorgaz, Sierra de Fuentes y finalizará, de nuevo, en la capital cacereña, en la Plaza Mayor, en torno a las 21,00 horas.

La dificultad del terreno es baja y a todos los participantes se les proporcionarán los avituallamientos correspondientes, incluyendo comida, en los puntos establecidos por la organización.