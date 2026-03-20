San Gil (Cáceres) contará con un centro que ofrecerá servicio de ludoteca y atención a personas mayores - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

SAN GIL (CÁCERES), 20 (EUROPA PRESS)

La entidad local menor de San Gil, perteneciente a Plasencia, contará con un centro intergeneracional en el que se ofrecerá servicio de ludoteca para los más jóvenes y atención de proximidad para las personas mayores.

El vicepresidente tercero de Fomento de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, ha visitado la localidad de la mano de su alcaldesa, Esther Sánchez, para interesarse por el avance del proyecto de creación del citado centro.

Está previsto que este espacio, ubicado en una antigua casa de colonos, se configure como un lugar polivalente, de encuentro y servicios para las personas mayores y niñas, niños y adolescentes. En el patio de la vivienda, se ha proyectado instalar una ludoteca y la vivienda en sí se habilitará para ofrecer servicios y atención de proximidad a las personas de edad.

Estas dotaciones se completarán con otros servicios que ya se ofrecen en el edificio como son el Centro Médico y el punto para ambulancias de Soporte Vital Básico.

"Nuestra intención es impulsar un espacio sociocomunitario de referencia y que pueda replicarse en otras localidades del medio rural", ha apuntado la alcaldesa.

Igualmente, el diputado visitó las pistas deportivas de la Entidad Local Menor que requieren de mejoras y adecuación para que puedan seguir siendo utilizadas tanto por el alumnado del Colegio Público como por las personas usuarias de la residencia de PLACEAT en San Gil.

Tal y como explicó García Nicolás, "el ayuntamiento de esta localidad se ve muy limitado en cuanto a conseguir financiación para hacer frente a inversiones como estas". "La Diputación de Cáceres cuenta con un plan específico para las ELM pero las necesidades son muchas", ha señalado el diputado.

"Vamos a evaluar las vías de apoyo a este proyecto en San Gil, que está completamente alineado con nuestro objetivo de fijar población y luchar contra la despoblación", ha apuntado.