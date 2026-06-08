Los talleres del programa 'En mi pueblo emprendí' llegan este mes a cuatro localidades cacereñas

Taller de emprendimiento en Moraleja (Cáceres) - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cáceres continúa desarrollando el programa 'En mi pueblo emprendí', un proyecto que busca impulsar el emprendimiento en el medio rural y generar oportunidades para que los participantes puedan desarrollar su proyecto profesional y de vida en los pueblos de la provincia.

Tras la celebración de los primeros talleres en Moraleja y Pinofranqueado, la iniciativa continúa su recorrido por el territorio con nuevas sesiones previstas, para este mes, y que se desarrollarán en Miajadas (10 de junio), Riolobos (12 de junio), Jarandilla de la Vera (15 de junio) y Valencia de Alcántara (22 de junio), para continuar después de verano en Arroyo de la Luz, Logrosán, Hervás y Navalmoral de la Mata.

Los talleres están concebidos como espacios de trabajo práctico donde los participantes desarrollan sus propias ideas, proyectos o inquietudes emprendedoras, conectándolas con oportunidades reales de su entorno. El objetivo, en definitiva, es ayudar a transformar ideas en modelos de negocio viables, facilitar el acceso a recursos y apoyos existentes en la provincia y conectar a las personas emprendedoras con una red de contactos que favorezca la colaboración y el aprendizaje compartido.

RETORNADOS Y NUEVOS POBLADORES

Los primeros talleres celebrados en Moraleja y Pinofranqueado han reunido a perfiles muy diversos que comparten una misma inquietud que es la de construir oportunidades desde el medio rural.

Entre las personas participantes se encuentran emprendedores en fase inicial, profesionales que buscan redefinir o ampliar sus negocios, nuevos pobladores llegados desde Valencia, el País Vasco, Perú o China, así como personas retornadas que han decidido regresar a sus pueblos tras años viviendo fuera; con ideas muy dispares que reflejan la diversidad de oportunidades existentes en el territorio.

Fundación Ciudadanía, entidad encargada de la secretaría técnica del proyecto, apunta que algunos participantes ya han comenzado a compartir recursos, contactos e iniciativas entre sí.

El programa se completa con un itinerario de talleres online gratuitos que permitirán profundizar en aspectos clave para cualquier proyecto emprendedor.

La primera sesión, dedicada a la Inteligencia Artificial aplicada al emprendimiento, tendrá lugar el próximo 18 de junio, mientras que el webinar sobre viabilidad económica de una idea de negocio se celebrará el 25 de junio. Tras el verano se desarrollarán las sesiones centradas en comunicación y ventas digitales y en recursos, ayudas y oportunidades para emprender.

Las personas interesadas podrán participar en uno, varios o todos los webinars. Quienes completen el itinerario formativo completo, combinando formación presencial y online, obtendrán un certificado de participación.