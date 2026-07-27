El tercer retén de bomberos de la Diputación de Cáceres sale para ayudar en el incendio de Casavieja (Ávila)

Incendio en Casavieja - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha enviado en la tarde este lunes, 27 de julio, el tercer retén de bomberos para hacer el relevo de sus compañeros en las tareas de extinción del incendio de Casavieja (Ávila).

En concreto, este tercer retén ha partido pasadas las 17,00 horas desde el Parque de Bomberos del SEPEI de Navalmoral de la Mata, y está formado por un jefe de salida, cuatro conductores bomberos y un vehículo ligero todoterreno.

Además, ya en la zona del incendio se encuentra una bomba rural pesada para continuar con la protección de poblaciones e infraestructuras.

Los primeros retenes de Bomberos de la Diputación de Cáceres se han trasladado a Ávila este pasado sábado y domingo, en el marco de la colaboración que la institución mantiene debido a emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila como consecuencia de los incendios forestales.