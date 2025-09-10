Usuarios de varios centros sociales de Mensajeros de la Paz disfrutan de una convivencia en Moraleja (Cáceres - DIPTUACIÓN DE CÁCERES

MORALEJA (CÁCERES), 10 (EUROPA PRESS)

La diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Cáceres, Sheila Martín, ha participado este miércoles en la I Convivencia Lúdica organizada por Mensajeros de la Paz en el Centro Ocupacional de la entidad en Moraleja, en el marco del Plan Diputación Integra +.

El acto, que se ha iniciado con las intervenciones de la diputada, el alcalde de Moraleja, Julio César Herrero y la presidenta de Mensajeros por la Paz Extremadura, Mercederes Murias, ha congregado a personas usuarias de la Casa de la Misericordia de Pinofranqueado, Aspace Moraleja y de los centros de Mensajeros de la Paz en Nuñomoral y Moraleja.

Durante la jornada, han podido disfrutar de un espectáculo ecuestre de baile con garrocha, doma clásica y alta escuela en riendas largas y han participado en las actividades de animación y talleres acrobáticos ofrecidos por el personal de Grus Grus! Soluciones Escénicas. La mañana ha finalizado con música y un aperitivo.

Esta iniciativa de ocio es una de las novedades del programa de inserción laboral para personas con discapacidad en entornos rurales Diputación Integra, que la institución provincial ejecuta desde hace 8 años con el apoyo y asistencia de seis entidades especializadas como son Aidim, APTO, Mensajeros de la Paz, Asdivi, Aspainca y Placeat.

Este año se ha planteado una ampliación para, además del aspecto laboral, se contemplen acciones que fomenten la participación y disfrute del ocio de las personas con discapacidad y usuarias de las distintas entidades, de ahí que esta acción haya pasado a denominarse Diputación Integra +.

Cabe recordar que la dotación del Plan Integra + para 2025 ha sido de 2,05 millones de euros, medio millón más que en la convocatoria anterior.

Esta partida contempla tanto el presupuestos destinado a ayuntamientos con una población inferior a los 20.000 habitantes para la contratación de personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, como la organización de actividades que promuevan el ocio de las personas con discapacidad por parte de las entidades que realizan el seguimiento del plan.