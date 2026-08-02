Vecinos afectados por incendio en Casas de Millán reciben agua potable través de cisternas en Casas de Millán y Mirabel

Cisternas para el suminstro de agua potable - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CASAS DE MILLÁN (CÁCERES), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de los municipios afectados por el incendio forestal declarado este pasado sábado en Casas de Millán reciben suministro de agua potable a través de dos camiones cisterna del Consorcio MásMedio instalado en las localidades de Casas de Millán y Mirabel.

Estos municipios no cuentan este domingo con suministro de agua potable en sus grifos, debido a las tareas de extinción del incendio en la zona, por lo que el Consorcio MásMedio ha enviado dos cisternas autorizadas y debidamente homologadas, de 11.000 y 25.000 litros para que los vecinos dispongan de agua.

Los camiones cisterna están instalados en la avenida de la Constitución de Casas de Millán y cerca de la Residencia de Mayores de Mirabel, un servicio de suministro de agua que permanecerá activo "hasta que se restablezca el suministro de agua y se den todas las garantías sobre la calidad del agua suministrada".

Además, a partir de este lunes, 3 de agosto, personal técnico de MásMedio visitará la zona para evaluar los daños que haya podido ocasionar el incendio en captaciones y ETAP (que abastece a Casas de Millán, Grimaldo y Serradilla), explotada por la empresa Aqualia y con la que se está en contacto y coordinación, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.