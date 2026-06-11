Villamiel e Idanha-a-Velha refuerzan sus lazos en el encuentro transfronterizo 'La Raya que nos une'

Jornada de convivencia entre poblaciones de la Raya - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, junto con Aldeas y Conjuntos de La Raya cacereña y Aldeias Históricas de Portugal, celebra este viernes, 12 de junio, la jornada 'La Raya que nos une: convivencia y cooperación transfronteriza', un encuentro que reúne a representantes institucionales, asociaciones, empresas y agentes del territorio con el objetivo de reforzar los vínculos entre ambos lados de la frontera y seguir avanzando en proyectos compartidos entre España y Portugal.

Bajo el lema 'Compartimos territorio, historia y futuro", la iniciativa pone el foco en la cooperación como herramienta para afrontar retos comunes y aprovechar las oportunidades que ofrece un territorio unido por intercambios culturales y relaciones humanas.

La jornada ha comenzado con una visita a la localidad portuguesa de Idanha-a-Velha, donde los asistentes han conocido de primera mano el patrimonio histórico de una de las aldeas más emblemáticas de Portugal.

La visita ha incluido experiencias ligadas a la producción de aceite de oliva y al aprovechamiento sostenible de los recursos del territorio, destacando el potencial del oleoturismo. Se ha visitado también el olivar ecológico y las instalaciones de Azeites Egitânia, donde ha habido una degustación.

Posteriormente, el foro se ha trasladado a Villamiel, donde se desarrolla el foro abierto sobre modelo de cooperación transfronteriza, en el que expertos y responsables de proyectos de cooperación, analizan experiencias y oportunidades para seguir fortaleciendo la colaboración entre ambos lados de la frontera.

Se contempla también una mesa dedicada al denominado 'Camino del oro líquido', en la que productores, restauradores y profesionales del sector han analizado el potencial del aceite de oliva como elemento de identidad compartida. Una jornada que concluye con una visita a Trevejo, uno de los lugares más emblemáticos de la Sierra de Gata.

Esta acción forma parte de las iniciativas promovidas por la Diputación de Cáceres para fortalecer las relaciones entre los territorios de La Raya y fomentar la cooperación como vía para impulsar el desarrollo, conservar el patrimonio común y construir oportunidades para las generaciones futuras.