El 112 activa la alerta amarilla para este domingo por tormentas y granizo en Extremadura

MÉRIDA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro 112 de Extremadura ha activado la alerta amarilla para este domingo, 14 de junio, por tormentas en toda Extremadura, con probabilidad de rachas muy fuertes de viento y sin descartar granizo,

La alerta se mantendrá activa desde las 12,00 hasta las 00,00 horas de este lunes 15 de junio, según ha especificado el 112 en un comunicado.

En su predicción, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de chubascos con tormenta que podrán ser "localmente fuertes" en el norte de la provincia y zonas próximas a la divisoria con Portugal.

Sin embargo, en su caso, el aviso amarillo por tormentas se despliega para casi toda Extremadura, salvo el sur de la provincia de Badajoz. El aviso de la agencia meteorológica se extiende desde las 12,00 hasta las 23,59 horas de este domingo.

En cuanto al viento, la AEMET informa que será de componente suroeste tendiendo a variable y más intenso en las zonas de tormenta.

RECOMENDACIONES

Por su parte, el 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local, y que los servicios mantenimiento revisen las bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad.

Además, aconseja prestar "especial atención" a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía, el Centro de Emergencias recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.

Aconseja, por último, llevar consigo siempre un teléfono cargado para contactar en caso de necesidad con el Centro 112 de Extremadura.