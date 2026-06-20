El 112 activa el aviso naranja por calor en casi toda Extremadura para este domingo

Turistas se protegen del calor. - María José López - Europa Press

MÉRIDA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias 112 de Extremadura ha anunciado la activación de aviso naranja por altas temperaturas para este domingo, 21 de junio, al tiempo que mantiene la alerta naranja por calor para este sábado, 20 de junio, en varias comarcas cacereñas.

En concreto, ha activado la alerta naranja para mañana en comarcas tanto de Badajoz como de Cáceres, que podrán alcanzar los 40 grados de máxima en diferentes puntos. El aviso permanecerá vigente entre las 13,00 y las 21,00 horas, según ha informado en un comunicado el 112, dependiente de la Junta de Extremadura.

En el caso de Vegas del Guadiana, La Siberia, Barros y Serena, así como en la Meseta Cacereña y las zonas del Tajo y el Alagón, la alerta naranja estará motivada por temperaturas podrán llegar a los 40ºC. También en alerta naranja, con una previsión de temperaturas máximas de 39ºC, se encontrarán Villuercas y Montánchez.

El Centro 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como los servicios de Policía Local.

Asimismo, recomienda a la ciudadanía en general que evite la exposición al sol en las horas centrales del día y que beba abundantes líquidos sin esperar a tener sed, especialmente agua y zumos de fruta refrigerados.

Del mismo modo, se recomienda evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas, así como reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

En el hogar se recomienda utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas, cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noches para ventilar. Asimismo, se debe prestar atención a los menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación.

En caso de necesidad, recuerda la recomendación de llamar al 112.

ALERTAS DE AEMET

Esta alerta se suma a la que hoy ha activado ya en las comarcas del Tajo y Alagón y Villuercas y Montánchez por altas temperaturas, mientras que el resto de la región se mantiene sin avisos.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha puesto en aviso amarillo para este sábado a casi toda la comunidad autónoma por altas temperaturas, que podrían alcanzar los 39ºC en zonas de las Vegas del Guardiana y del Tajo y Alagón. Solo se mantiene sin avisos la zona sur de la provincia de Badajoz.

Para mañana, AEMET ha activado el aviso naranja para prácticamente toda Extremadura, a excepción del sur de la provincia pacense y del norte de la de Cáceres, que tendrán aviso amarillo.

Sin embargo, en ambos casos, las alertas se activarán por altas temperaturas: en las capitales provinciales las temperaturas alcanzarán los 40ºC, mientras que en los extremos del sur y el norte de la comunidad, las temperaturas rondarán los 38ºC.