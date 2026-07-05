El 112 activa este domingo la alerta naranja por altas temperaturas en toda Extremadura

Archivo - Una persona bebe agua en la calle durante un episodio de calor “extraordinario”. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias 112 Extremadura ha activado el nivel naranja de alerta por altas temperaturas en toda la región entre las 13,00 y las 21,00 horas de hoy domingo, día 5 de julio.

Las predicciones meteorológicas para esta jornada apuntan a que en las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y Tajo y Alagón, en la de Cáceres se podrían alcanzar hasta 41 grados centígrados, mientras que, en otras zonas de la región, como la Siberia extremeña, Tierra de Barros, la Serena y la Meseta cacereña la temperatura máxima se situaría en los 40 grados.

Del mismo modo, en el norte de la provincia de Cáceres, las Villuercas y Montánchez, los termómetros podrían alcanzar los 39 grados. También se prevé que las temperaturas mínimas sean muy elevadas en toda la región, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías de los municipios afectados que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil, así como a los servicios de la Policía Local.

Para la ciudadanía, aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados, sin esperar a tener sed; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas.

Asimismo, recomienda reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros; sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

En las casas, el Centro 112 recomienda utilizar las habitaciones más frescas; bajar las persianas, cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

El 112 también señala que es necesario prestar "especial atención" a los menores de edad y a las personas mayores, vigilando su grado de hidratación. En caso de emergencia, se recomienda contactar telefónicamente con el Centro de Urgencias a través del 112.