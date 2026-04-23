El 112 amplía la alerta amarilla por lluvias y tormentas en diversas zonas de Extremadura hasta la madrugada del viernes

Aviso por lluvias y tormentas en Extremadura - 112 EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el norte de Cáceres, en las comarcas del Tajo y Alagón, Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres; y también por tormentas a La Siberia extremeña, en la provincia de Badajoz desde las 20,00 horas de este jueves hasta las 05,00 horas de la madrugada de mañana viernes.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada en estas zonas podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, podrán ir acompañadas de chubascos fuertes o localmente muy fuertes.

El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariados de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus ayuntamientos para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad. Y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.