El 112 amplía hasta este lunes la alerta por lluvias y tormentas en varias zonas de Extremadura

Dia de lluvias. - EUROPA PRESS

MÉRIDA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 112 Extremadura ha ampliado hasta este lunes, a las 10,00 horas, las alertas por lluvia y tormentas que se han activado para este domingo en varias zonas de la región.

Así, desde este domingo a partir de las 21,00 horas hasta este lunes, a las 10,00 horas, estará en activo el aviso naranja por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres, mientras que en Villuercas y Montánchez y el sur de la provincia de Badajoz se activará la alerta amarilla, en esta última zona también por fuertes tormentas.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que se produzcan precipitaciones acumuladas de 100 litros por metro cuadrado en doce horas en el norte de la provincia de Cáceres, pudiendo producirse acumulados de hasta 200 litros por metro cuadrado en 72 horas.

En la zona de Villuercas y Montánchez las lluvias pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas, al igual que en el sur de la provincia, donde además pueden darse precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus respectivas localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso de agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado.

Asimismo, aconseja prestar especial atención a los sumideros, socavones y muros que mal estado.

A la ciudadanía, el Centro 112 le recomienda circular por las carretas con la máxima precaución, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas; y no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos. En las casas, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua y, en caso de emergencia, contactar con el 112.