El 112 eleva a naranja la alerta por lluvias en el norte de Cáceres y amplía la amarilla por vientos a toda Extremadura

MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará esta medianoche la alerta amarilla por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres hasta las 14,00 horas de este jueves, 13 de noviembre, cuando se elevará el aviso a naranja hasta las 23:59 horas.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada en esta zona podría alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y los 80 litros en 12 horas.

Además, en el sur de la provincia de Badajoz, la alerta amarilla por este mismo fenómeno meteorológico adverso se establecerá a las 12,00 horas de este jueves y se prolongará hasta las 23,59, franja horaria en que se podrían acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Por otro lado, toda la comunidad autónoma permanecerá en aviso amarillo por fuertes vientos desde las 10,00 hasta las 23,59 horas, periodo durante el que las rachas de viento de componente sur podrían superar los 70 kilómetros por hora en la provincia de Badajoz, y en las comarcas cacereñas de Tajo y Alagón, Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez. Mientras que en el norte de la provincia de Cáceres se esperan rachas máximas de 80 kilómetros por hora.

Ante esta situación, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.

A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a los desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en causes secos, ni en las orillas de los ríos. En cuanto al viento, hay que guardar objetos que puedan ser desplazados, como toldos, tiestos y evitar protegerse en muros, tapias y árboles.

En caso de tener que circular por carretera, hacerlo prestando especial atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen y al pasar por túneles o viaductos.

Asimismo, en caso de urgencia y emergencia ponerse en contacto con el 112.